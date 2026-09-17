Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 39. Ahilik Haftası kapsamında kutlama komitesini ağırladı. Yılın kalfası Mehmet Ali Yılmaz ve yılın çırağı Ayşe Güldoğan'ı tebrik eden Kahveci, Ahilik kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dayanışma, dürüstlük, kardeşlik ve emeğe saygı anlayışını yaşatmak amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, 13. yüzyıldan günümüze uzanan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki değerleri ile Ahilik geleneğinin esnaf ve sanatkarlarımız arasındaki önemi vurgulandı. Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, Ahiliğin köklü bir kültürü temsil ettiğini ifade etti. Ahilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, Yılın Kalfası Mehmet Ali Yılmaz ve Yılın Çırağı Ayşe Güldoğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi, kendilerine hediye takdiminde bulundu ve Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ziyarete; Kütahya İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Ahi Babası Yasin Demirci ve Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri katıldı.