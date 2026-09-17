Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nin Bosna-Hersek'teki kardeş kenti Zavidovići'nin Şehir Günü ve Anma Programı'na katıldı. Ziyarette iki kent arasındaki kardeşlik bağı ve dayanışma vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nin Bosna-Hersek'teki kardeş kenti Zavidovići'yi ziyaret etti. Zavidovići'nin Şehir Günü ve Anma Programı kapsamında gerçekleşen ziyarette Başkan Şadi Özdemir, yerel yönetim temsilcileri ve ilçe halkıyla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Şehir Günü'ne özel düzenlenen belediye meclisi oturumuna katılan Başkan Şadi Özdemir; Zavidovići Belediye Başkanı Erna Merdić Smailhodžić, Meclis Başkanı Amira Hadžić ve meclis üyeleriyle görüştü. Oturumda, iki kent arasındaki güçlü bağlara değinilerek ortak bir gelecek vizyonuyla iş birliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Program dâhilinde anma etkinliklerine de katılan Başkan Şadi Özdemir, Zavidovići'nin özgürlüğü ve onuru uğruna hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Bosna Savaşı'nda canlarını feda eden şehitlerin anıtlarını ziyaret etti.

Şehir Günü etkinliklerinde protokol mensupları ve Zavidovići halkıyla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, Nilüferlilerin sevgi, dostluk ve barış mesajlarını iletti.

Ziyareti değerlendiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kardeş kent Zavidovići ile paylaşılan ortak duygulara değinerek şunları söyledi: 'Kardeş kentimiz Zavidovići'nin Şehir Günü ve Anma Programı kapsamında Bosna-Hersek'i ziyaret ettik. Zavidovići'nin özgürlüğü uğruna can veren şehitlerimizi saygıyla andık; değerli yöneticiler ve kent halkıyla bir araya gelerek kardeşlik bağımızı güçlendirdik. Nilüfer ile Zavidovići arasındaki bu dayanışma ve ortak geleceğe olan inancımız daima yaşayacak.'