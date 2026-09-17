Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda Sahil Güvenlik gemi ve unsuru 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatandaşlarla buluşacak.

ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında deniz unsurlarının halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Paylaşılan listeye göre, farklı bölgelerde konuşlu birçok Sahil Güvenlik botu ve kolluk destek timi, vatandaşlar tarafından belirlenen gün ve saatlerde ziyaret edilebilecek.

KARADENİZ'DEN AKDENİZ'E GENİŞ KATILIM

Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı unsurlar arasında Artvin/Hopa'daki TCSG-307, Giresun'daki TCSG-95, Samsun'daki TCSG DOST, Ordu/Fatsa'daki TCSG-97, Kastamonu/İnebolu'daki TCSG-96, Bartın/Amasra'daki KB-80, Zonguldak'taki TCSG-86, Düzce/Akçakoca'daki KB-35 ve Bitlis/Ahlat'taki KB-21 yer aldı.

Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı kapsamında ise Kocaeli/İzmit Marina'daki TCSG-15, Kırklareli/İğneada'daki TCSG-93, Bozcaada'daki TCSG-16, Gökçeada'daki TCSG-91 ve Edirne/Enez'deki TCSG-308 vatandaşların ziyaretine açılacak.

EGE VE AKDENİZ'DE DE KAPILAR HALKA AÇILACAK

Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı olarak Çanakkale/Küçükkuyu'daki TCSG-28, Balıkesir/Burhaniye'deki TCSG-6, İzmir/Emir Çakabey İskelesi'ndeki TCSG-109, Aydın/Kuşadası'ndaki TCSG-311 ve Muğla/Marmaris Belediyesi İskelesi'ndeki TCSG-904 ziyaret edilebilecek.

Akdeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde ise Antalya/Kaş Setur Marina'daki TCSG-20, Finike'deki TCSG-104, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki TCSG-105, Alanya'daki TCSG-915, Mersin/Bozyazı'daki TCSG-309, Taşucu'ndaki TCSG-305, Mersin/Erdemli'deki TCSG-34, Adana/Karataş'taki TCSG-22 ve Hatay/İskenderun Şehir İskelesi'ndeki TCSG-304 halka açık olacak.

Komutanlık, söz konusu ziyaretlerin bölgeye göre 09.00-17.00 ve 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.