Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, kent genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında Palandöken ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM ( İGFA ) - Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral; Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü, Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi, Solakzade Aile Sağlığı Merkezi, Nenehatun Aile Sağlığı Merkezi, Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi ve Yıldızkent Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret ettiği sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Meral, yürütülen çalışmalar, sağlık hizmetlerinin işleyişi, vatandaşların başvuru durumları ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Birimlerde incelemelerde bulunan Meral, sağlık çalışanlarının görüş ve değerlendirmelerini de dinledi. Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve ulaşılabilir şekilde sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Meral, ziyaretleri sırasında sağlık kuruluşlarından hizmet alan vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinleyen Meral, sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri doğrudan sahada alma imkânı buldu. Göreve başlamasının ardından sağlık kuruluşlarına yönelik saha ziyaretlerine ağırlık veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'in, hizmetlerin işleyişini yerinde görmek, sağlık çalışanlarıyla doğrudan iletişim kurmak ve vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını sahada değerlendirmek amacıyla incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.