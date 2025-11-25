Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde gerileme yaşandığını, geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerinin gerilediğini ve geçen yılın aynı dönemine göre 12 puanlık bir iyileşme kaydedildiğini belirtti.

Dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edildiğini vurgulayan Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürmesiyle beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngördüklerini ifade etti.

FİYAT İSTİKRARI VE EKONOMİK GÜÇLENME HEDEFİ

Bakan Şimşek, ekonomiyi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini söyledi.