RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ve beraberindeki iş dünyası heyetinin Kosova'da gerçekleştirdiği üç günlük üst düzey temaslar, iki ülke arasında yatırım, sanayi, eğitim ve kültür alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açtı. Kosova makamları Türk yatırımcıları 'stratejik partner' ilan ederken, 2026'ya uzanan ortak projelerde takvim netleşti.

BURSA (İGFA) - Rumeli İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (RUMELİSİAD) heyeti, 6-8 Kasım tarihleri arasında Priştine ve Prizren'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Ziyaret programı; T.C. Priştine Büyükelçiliği, Kosova Ekonomi Odası, Kosova Başbakan Yardımcılığı ve Prizren Belediyesi temaslarını kapsadı. Heyet, Türk yatırımcılar için yeni iş fırsatları, Kosova'nın girişimcilik potansiyeli ve karşılıklı ekonomik entegrasyon konularını masaya yatırdı.

T.C. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile yapılan görüşmede RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Evke, 'Bu coğrafyada Türk iş insanlarının varlığı sadece ekonomik değil, dostluk açısından da kıymetlidir' dedi.

Büyükelçi Angılı ise Türk yatırımlarının Kosova'da yarattığı dinamizmi anımsatarak, Kosova'da Türk modelinin örnek alınmaya başlandığını söyledi. Görüşmede öne çıkan konular arasında Türk yatırımcıların tarım ve yenilenebilir enerjiye ilgisi, RUMELİSİAD Akademi-Yunus Emre Enstitüsü kültürel projeleri ve 'kardeş sanayi bölgeleri' önerisi yer aldı.

Heyet, Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile Avrupa entegrasyon sürecini ve bu süreçte Türk özel sektörünün rolünü görüştü.Bislimi, Türk yatırımlarını 'örnek iş birliği modeli' olarak nitelendirirken, enerji, tekstil ve bilişim sektörlerinde yatırımcılara yönelik mevzuat kolaylıklarının gündeme geleceğini açıkladı.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ise, 'Kosova'nın AB sürecinde ekonomik güvenilirliği güçlendirmek için üretim ve inovasyon şart. Biz bu sürecin doğal paydaşıyız' dedi. Evke, 'Kosova bizim için yalnızca yatırım alanı değil, gönül coğrafyamızın devamıdır' dedi. Kosova Ekonomi Odası Başkanı Lulzim Rafuna ile yapılan görüşmede ortak üretim, Ar-Ge, dijital dönüşüm ve yenilenebilir enerji projeleri ele alındı.

İki taraf, 2026 Nisan ayında ortak bir uluslararası fuar düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Kosova Ekonomi Odası verilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar avronun üzerine çıktı.

Heyet ikinci gününde, Kosova İhraç Kurulu Başkanı Meriton Sunduri ve Prizren Belediyesi yetkilileriyle bir araya geldi. Tarım, tekstil ve enerji sektörlerinde ortak ihracat planları masaya yatırıldı. Ayrıca Esnaf Prizren ile düzenlenen ilk ortak eğitimde, Ayşe Sezen'in verdiği 'Geleceğini İnşa Et' temalı seminer büyük ilgi gördü.

Görüşmeler sonunda 2026 ilkbaharında Bursa'da düzenlenecek 'Kosova-Türkiye İş Forumu' için hazırlıklara başlandı.

YENİ PROJELER İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

RUMELİSİAD'ın Kosova temaslarında imza altına alınan ve planlanan projeler şöyle:

Yatırım Bursa'da Kosova Ticaret Forumu 2026 Mart

Eğitim RUMELİSİAD Akademi Kosova ofisi açılışı 2026 Temmuz

Sanayi Prizren-Türkiye 'Kardeş OSB' protokolü Hazırlık süreci 2025 Aralık

Turizm Ortak Balkan rotası - kültürel tanıtım kampanyası 2026 Yaz Dönemi

Bu çerçevede, Türk ve Kosovalı iş çevrelerinin birlikte yürüteceği girişimlerin Balkan ölçeğinde yeni fırsatlar doğurması bekleniyor.