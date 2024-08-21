Bursa Valisi iken Cumhurbaşkanı kararıyla Emniyet Genel Müdürü olan Vali Mahmut Demirtaş, göreve başlaması dolayısıyla ilk mesajını yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Vali Mahmut Demirtaş, görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve teşkilatın hedeflere ilerlemesi noktasında desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

Atamanın güvenenlere, şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını dileyen Vali Demirtaş, mazisi şan ve şerefle dolu 179 yıllık bu teşkilatın dünya ölçeğindeki saygınlığını daha da arttırmak, fiziki ve beşeri kapasitesini güçlendirmek için el birliğiyle, hep birlikte çalışacaklarını, hedeflerinin Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri seviyelere taşımak olduğunu ve bu hedef doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla birlikte, yeni bir ruh ve artan bir heyecanla durmadan duraksamadan çalışacaklarının mesajını verdi.

"Başta terör örgütleri olmak üzere, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Görevimizi yerine getirirken temel hak ve özgürlüklere saygıyı, hukukun üstünlüğünü, milletimizin emir ve hizmetinde olmayı her şeyin üzerinde tutacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla milletimizin hizmetkârı olacağız. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken, milli ve manevi değerlerimizi koruma, onlara sahip çıkma bilinciyle hareket edeceğiz. Bu vesileyle; Türkiye’nin Huzuru için canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Görevi devraldığım Vali Sayın Erol Ayyıldız’a Emniyet teşkilatımıza verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Allah, milletimizin duasıyla bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin".