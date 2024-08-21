Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiası doğru olmadığı açıklandı.

Açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İddiaya konu görüntüler incelendiğinde sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.