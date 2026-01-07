Cumhurbaşkanı kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde TL ödemeleri için devlet katkısı yüzde 20 olarak belirlendi. Cayma hakkı kullanılmazsa, ilave 500 TL katkı sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde (BES) önemli bir düzenleme yapıldı.

Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı yeniden belirlendi.

Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları için devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk Lirası cinsinden yapılan ödemeler için yüzde 20 olarak tespit edildi. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla sisteme girişte bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.