Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 5. büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sona erdi. Fuara katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

ORDU (İGFA) - İstanbul'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen ve turizmciler açısından büyük öneme sahip olan EMITT Fuarı'na katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi, fuarın gözdelerinden bir tanesi oldu.

Binlerce katılımcısı ve on binlerce ziyaretçisi ile dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak kabul edilen EMITT Fuarı'nda Ordu'nun tüm güzelliklerini yurt içinden ve yurt dışından gelen seyahat acentelerine tanıtıldı.

BÜYÜKŞEHİR STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Fuar süresince ilgi gören Ordu Büyükşehir Belediyesi standı yerli ve yabancı birçok tur şirketi ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Fuarda, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım materyalleri ile Ordu'nun tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı kısa filimler, fuarı ziyaret eden binlerce kişinin ilgisini çekti. Aynı zamanda şehrin yöresel lezzetleri de katılımcılara ikram edildi.

BAŞKAN GÜLER'DE EMITT'TE GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Fuara katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de iş insanları, sektör temsilcileri, turizmciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Güler, misafirlerine Ordu'nun doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra hayata geçen yatırımlar hakkında bilgiler vererek turizmcileri ve tur şirketlerini Ordu'nun güzelliklerini görmeye davet etti.

ZİYARETÇİLER ORDU'YU YAŞADI

Öte yandan yapay karlar ile Çambaşı'nı yaşayan, teleferik kabinleri, paraşütle Boztepe'den atlama ve kayak yapma gibi birçok sanal gerçeklik animasyonları ile Ordu'yu tanıma fırsatı yaşayan ziyaretçiler, Ordu'yu çok beğendiklerini belirtti.