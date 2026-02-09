Bursa'da Gemlik Belediyesi, Uğur Böcekleri Kreşi ve Teknoloji Tasarım Atölyesi'nde düzenlediği etkinliklerle çocukların hafta sonlarını eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, çocukların hafta sonlarını aileleriyle birlikte keyifli, verimli ve nitelikli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Uğur Böcekleri Kreşi ile Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nde gerçekleştirilen programlar, miniklerin hem eğlenmesine hem de gelişimlerine katkı sağlıyor.

Uğur Böcekleri Kreşi'nin merkez şubesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar dolu dolu bir hafta sonu yaşadı. Dolgu oyuncak yapımı atölyesinde el becerilerini geliştiren minikler, masal atölyesinde dinleme ve yorumlama yeteneklerini güçlendirdi. Ritim atölyesiyle müzikle tanışan çocuklar, kodlama atölyesinde ise erken yaşta teknoloji farkındalığı kazandı.

Cumhuriyet Mahallesi şubesinde gerçekleştirilen vazo tasarımı ve kolaj çalışmaları ise 4-6 yaş grubu çocukların hayal gücünü ortaya koydu. Renkli çalışmalarla geçen etkinliklerde çocuklar üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

TEKNOLOJİ TASARIM EVİ'NDE YENİ DÖNEM

Teknoloji Tasarım Evi'nde robotik kodlama, teknolojik tasarım ve 3D modelleme alanlarında eğitim alan ilk grup, iki aylık programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ara tatilin ardından başlayan ikinci grup eğitimleri ise çocukların ilk ders heyecanına sahne oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çocuklara yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, 'Çocuklarımızın sosyal, sanatsal ve teknolojik alanlarda küçük yaşlardan itibaren desteklenmesini çok önemsiyoruz. Uğur Böcekleri Kreşlerimiz ve Teknoloji Tasarım Evimizle onların mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.