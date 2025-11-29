Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Halkkent ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, 6 bin yıllık kadim Anadolu tarihinde yer alan kadınların öyküsünü sahneye taşıyan 'Ben Anadolu' isimli tiyatro oyununu izledi.

MERSİN (İGFA) - Her yaş grubuna hitap eden etkinlik ve faaliyetleri ile Mersinlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşları kültür sanat ile buluşturmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Halkkent ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, 6 bin yıllık kadim Anadolu tarihinde yer alan kadınların öyküsünü sahneye taşıyan 'Ben Anadolu' isimli tiyatro oyununu izledi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler dairesi Başkanlığı'na bağlı Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelediği oyunla keyifli zaman geçiren yaş almışlar, sosyalleşme fırsatını Büyükşehir ile buldu.

Yaş almışlar 'Ben Anadolu' oyunu ile tarihsel yolculuğa çıktı

Ekonomik darboğazı derinden hisseden grupların başında gelen emeklilerin, eriyen alım gücü nedeniyle ortaya çıkan sosyalleşme engelleri Mersin Büyükşehir Belediyesi ile aşıldı. Güngör Dilmen tarafından kaleme alınan 'Ben Anadolu' isimli eser Mustafa Kurt rejisörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarının eşsiz performansı ile yaş almışlar için sahnelendi.

Perdelerini yüzlerce yaş almış yurttaş için açan tiyatro oyunu, kadim Anadolu tarihinde önemli yere sahip kadınların yaşanmışlıklarını masalsı anlatımıyla izleyenlerine sundu. Anadolu tarihine tanıklık etmiş onlarca ismi oyuncuların yeteneği ile bir araya getiren eser, yaş almışları tarihsel bir yolculuğa çıkarırken büyük alkış topladı. Emekli Evleri'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler sayesinde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle yaşam kalitelerini yükseltirken, toplum içinde de aktif rol alan yaş almışlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Erdönmez: 'Yaş almış yurttaşlar ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarının sahneye taşıdığı oyunu, Emekli Evi'nden faydalanan yaş almışlar ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kültür ve sanat faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Erdönmez, 'Şehrin tiyatrosu olarak Güngör Dilmen'in yazmış olduğu 'Ben Anadolu' isimli eseri Mustafa Kurt'un rejisi ile yaş almış vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz yaş almış yurttaşlarla kültür ve sanat faaliyetleri açısından sık sık bir araya geliyoruz. Bu sezon ilk defa Emekli Evi üyeleri ile bir araya geldik. Bunu da Türk tiyatrosunun kült eserlerinden biri olan 'Ben Anadolu' ile yaptığımız için büyük bir onur duyuyoruz' sözlerini kaydetti.

Yaş almışlardan oyuna ve oyunculara tam not

Tiyatro oyununu zevkle izlediğini dile getiren Halkkent Emekli Evi üyesi Bayram Bulut, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların sosyalleşme önünde engel teşkil ettiğini vurguladı. Büyükşehir'in bu tür etkinliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bulut, 'Günümüz şartları ortada, gidip ne tiyatro ne sinema izleyebiliyoruz. Burada izlemek çok güzel. Oyunun Antik Çağ'dan başlayarak günümüze kadar gelen güzel bir konusu var. Mersin Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz' dedi.

Tiyatro ile kaliteli zaman geçirdiğini belirten Elife Özdemir ise, 'Bu oyun gerçekten çok güzel geçti, çok beğendim. Tarihimizi hatırlamak çok güzeldi ve bizim için bir moral oldu' diye konuştu.

Eserin sahnelenmesinde rol alan oyuncuları tebrik eden Hür Ateş de, 'Karakterler çok güzeldi ve oyuncular da rollerini çok iyi yapıyorlar. Seyircilerin arasına girmeleri de çok hoşuma gitti. Böyle bir gösteriyi yeni gözlemleyebiliyorum çok hoşuma gitti' sözlerini kaydetti.