Kayseri Talas Belediyesi, çalışanlarına yönelik önemli bir farkındalık programına daha imza attı. Belediye personeline sigaranın zararları, bırakma yöntemleri ve davranışsal bağımlılık konularında kapsamlı bir eğitim verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimi, Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Dide Demir verdi. Sigaranın insan sağlığı üzerindeki çok yönlü zararlarını çarpıcı örneklerle anlatan Demir, bağımlılığın sadece fiziksel değil, zihinsel ve davranışsal boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı.

'SİGARA, VÜCUDUN HER NOKTASINA ZARAR VERİYOR'

Dide Demir, sigarada bulunan maddelerin ölümcül etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Sigaranın içinde o kadar çok zehirli madde var ki: Sadece nikotin açısından bakıldığında bir pakette yaklaşık 20 mg nikotin bulunuyor. Kalp-damar, dolaşım, akciğer ve böbrek gibi hayati organlar üzerinde ciddi olumsuz etkileri tespit edilmiş durumda. Bunun yanında beyin ve vücudun farklı bölgelerinde henüz tam olarak tespit edilemeyen karmaşık etkileri de bulunuyor.

Ayrıca rahatsız edici kokusuyla bilinen tiner ve aseton gibi zararlı kimyasallar da sigaranın içerisinde yer alıyor. Bir diğer tehlikeli madde olan karbonmonoksit, zamanla koku alma duyusunu zayıflatıyor; bu da yemeklerden alınan tatların kaybolmasına yol açıyor. Sigara; solunum yolu hastalıkları, kronik bronşit, zatürre ve mide ülseri riskini artıran başlıca etkenlerden biri. Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor.'

Eğitim programı, belediye personelinin sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Talas Belediyesi tarafından toplum sağlığını önceleyen bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtildi.