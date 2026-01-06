2025'in ikinci yarısında yatırım amaçlı konut aramaları yüzde 27 gerilerken, oturum odaklı talepler yüzde 34 arttı. Küçük metrekareli dairelere ilgi azalırken, 2+1 ve 3+1 daireler yeniden öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Konut piyasasında dengeler yeniden kuruluyor. Dijital gayrimenkul platformu ProjedeFırsat, platform üzerindeki yüz binlerce kullanıcı hareketini kapsayan güncel analizini kamuoyuyla paylaştı. Arama davranışları, favori ilanlar, lokasyon tercihleri ve daire tiplerine yönelik talepler üzerinden hazırlanan veriler; uzun süredir piyasaya yön veren yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde zayıfladığını, buna karşılık oturum amaçlı alıcıların yeniden sahaya indiğini net biçimde ortaya koydu.

Açıklanan rakamlar, 'al-sat' odaklı taleplerin geri çekildiğini, karar süreçlerinin hızlandığını ve konut tercihinin artık beklenti değil, doğrudan ihtiyaç üzerinden şekillendiğini gösteriyor. Kira artış hızındaki yavaşlama ve satış fiyatlarındaki durağanlık ise, kullanıcıların 'kirada kalmak mı, satın almak mı' sorusunu yeniden masaya yatırmasına neden olurken; satın alma yönünde verilen cevapların oranında dikkat çekici bir artış yaşandığı görülüyor.

YATIRIMCI GERİ ÇEKİLDİ, KÜÇÜK METREKARE ZAYIFLADI

ProjedeFırsat verilerine göre, son 6 ayda yatırım amaçlı konut aramaları yüzde 27 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüşten en fazla etkilenen segmentler ise 1+1 ve stüdyo daireler oldu.

Kısa vadeli kazanç beklentisinin zayıflaması, artan kredi maliyetleri ve kira regülasyonları, yatırımcıyı bekleme pozisyonuna itti. Aynı dönemde oturum amaçlı konut aramaları yüzde 34 arttı. Veriler, kullanıcıların daha uzun vadeli yaşam planlarına yöneldiğini gösteriyor.

Özellikle 2+1 ve 3+1 daireler, hem aile ihtiyacına hem de kira-satış dengesi açısından daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkıyor.

Özellikle büyükşehirlerde konut aramalarının yönü net biçimde değişti.

KİRA-SATIŞ DENGESİ YENİDEN KURULUYOR

ProjedeFırsat analizine göre, kira artış hızındaki yavaşlama ve satış fiyatlarındaki durağanlık, konut tercihlerinde yeni bir denge oluşturdu. Kullanıcıların önemli bir bölümü, 'kirada kalmak mı, satın almak mı' sorusuna yeniden satın alma yönünde cevap vermeye başladı.

ProjedeFırsat Genel Müdürü İrfan Erkmen, son dönemde piyasada net bir kırılma gördüklerini belirterek, 'Yatırımcı beklemede, oturumcu ise daha kararlı. Kullanıcı davranışları artık duygusal reflekslerle değil; tamamen ihtiyaç, bütçe disiplini ve sürdürülebilirlik odağıyla şekilleniyor. 2+1 ve 3+1 dairelere yönelim, geçici bir trend değil; piyasanın yeni normali olmaya aday. Bu tablo, konut sektöründe arz ve talep dengesinin yeniden tanımlandığını gösteriyor.' dedi.

ProjedeFırsat verileri, konut piyasasında kısa vadeli beklentilerden uzaklaşılan, daha gerçekçi ve ihtiyaç odaklı bir döneme girildiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte hem yatırımcıların hem de geliştiricilerin bu yeni dengeyi dikkate alarak hareket etmesi, piyasanın yönünü belirleyecek en önemli unsur olacak.