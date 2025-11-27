ÇEKAD ve Türk Kadın Hareketi tarafından düzenlenen kahvaltılı etkinlikte kadına yönelik şiddet, emeklilerin ekonomik sorunları ve sivil toplum dayanışmasının önemi ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) ile Türk Kadın Hareketi (TKH) işbirliğiyle düzenlenen kahvaltılı güç birliği etkinliği, emekli kadınları bir araya getirerek dayanışma ve ortak mücadele vurgusunun öne çıktığı coşkulu bir buluşmaya dönüştü. Çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte hem toplumsal sorunlar konuşuldu hem de müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Türk Kadın Hareketi Genel Başkanı Pınar Gül, konuşmasında kadına yönelik şiddetin toplumda yarattığı derin kaygıya dikkat çekti. 'Şiddet ve toplumumuzu saran bu cinnetle mücadele etmemiz gerekir. Kadın ve çocuklar için tehlikeli günlerden geçiyoruz.' sözleriyle mevcut tabloyu değerlendiren Gül, kadınların birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gül, STK'lara işaret ederek, 'Benzer kurumlar güç birliği yapmalı, sesimizi daha gür duyurmalıyız.' dedi ve kadın dayanışmasının karanlık tabloyu değiştirecek en büyük güç olduğunu ifade etti.

'EMEKLİLER HAYATTA KALMA MÜCADELESİNDE'

ÇEKAD Başkanı Emel Denizaslanı, emeklilerin ağır ekonomik koşullar altında yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. 'Emekliler sadece geçinemiyor değil, çok zor durumda; adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.' diyen Denizaslanı, kadınları ÇEKAD çatısı altında birleşmeye çağırdı. STK'lara üye olmanın önemini hatırlatan Denizaslanı, 'Birlikten güç doğar. Haklarımızı savunmak için yan yana gelmeliyiz' ifadeleriyle destek çağrısı yaptı.

Etkinlikte emekli öğretmenler Birgül ve Fehmi Çağrı çifti, sazları ve sesleriyle salona neşeli anlar yaşattı. Söylenen şarkılara kadınlar coşkuyla eşlik etti.

Ayrıca öğretmen kökenli katılımcılara ve emekli öğretmenlere dernek tarafından kalp şeklinde özel tasarlanmış fular tokaları hediye edilerek anlamlı bir jest yapıldı.