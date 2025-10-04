Merkezi Azerbaycan'da bulunan Türk Aksakalları Kamu Birliği (TAİB) Başkan Yardımcısı ve diaspora üzerine araştırmacı-uzman Elnur Eltürk, Türkiye'de sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a yönelik sahte bilgilerin dolaşıma sokulmasının iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağlara zarar verme tehlikesi taşıdığını vurguladı.

BAKÜ (İGFA) - Türk Aksakalları Kamu Birliği (TAİB) Başkan Yardımcısı ve diaspora üzerine araştırmacı-uzman Elnur Eltürk, yaptığı değerlendirmede, söz konusu gelişmenin Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini hedef alan bilinçli bir kara kampanya olduğuna dikkat çekti.

'Türkiye'de Azerbaycan'la ilgili sahte haberlerin yayılması, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına hizmet ediyor. Bu durum hoş olmayan bir eğilim oluşturabilir. Bunlar bazı güç merkezleri tarafından yönlendirilen bir çizgiye benziyor. Amaç, Azerbaycan'a karşı kara kampanya yürütmek ve iki ülke arasındaki mevcut bağları zayıflatmaktır' ifadelerini kullandı.

Eltürk, kampanyaların arkasında farklı amaçların bulunabileceğini belirterek, 'Başka nedenler de olabilir. Ancak en temel neden, Azerbaycan'a ve onun izlediği siyasi çizgiye karşı olmalarıdır. Bu nokta göz ardı edilmemelidir. Söz konusu çevreler güç merkezleri tarafından yönlendiriliyor ve gerekli anda devreye giriyorlar' dedi.

İki ülkenin köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının hedef alındığını dile getiren Eltürk, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi:

'Bugün iki ülke arasındaki köprülere zarar verilmesine kesinlikle izin vermemeliyiz. Çünkü yıllardır ilişkilerimiz sağlam temeller üzerinde kurulmuştur. Bu tür çabalar sadece geçici ve başarısız denemelerdir.'

Eltürk, Türkiye ile Azerbaycan liderlerinin ilişkileri en üst seviyede sürdürdüklerini hatırlatarak, 'İki ülke liderleri ilişkileri öyle bir noktada tutuyor ki, herhangi bir çevrenin planları başarısızlığa uğrayacaktır. Onların yürüttüğü iğrenç kampanya sadece mide bulandırmaktan başka bir şey değildir' sözleriyle açıklamasını tamamladı.