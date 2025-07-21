Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ programında anlamlı bir ziyarete imza attı. Bakan Göktaş, Elazığ'ın sosyal medya fenomeni Raife Babaanne’yi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.ELAZIĞ (İGFA) - Torununun çektiği videolarla sosyal medyada ünlenen 88 yaşındaki Raife Erdem'in bir paylaşımına geçtiğimiz günlerde yorum yaparak kendisini ilk fırsatta ziyaret edeceğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu sözünü yerine getirdi ve Elazığ'ın fenomen babaannesinin evine misafir oldu.



Raife Babaanne’nin bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yazan Bakan Göktaş’ın, “Raife Babaannem, ilk fırsatta Elazığ’a gelip o güzel ellerini öpmek, duanı almak için gün sayıyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızla seni buluşturmak nasip olsun. İyi ki varsın” ifadeleri büyük beğeni toplamıştı.

RAİFE BABAANNE İLE KEYİFLİ SOHBET

Elazığ programı kapsamında Raife Babaanne’yi de unutmayan Bakan Göktaş, Zenteriç Köyü'nde yaşayan Raife Erdem'in kapısını çaldı. Karşısında Bakan Göktaş’ı görünce büyük sevinç yaşayan Raife Babaanne, "Sen beni sevindirdin ve duamı aldın ya, artık yorulmazsın" diyerek Bakan Göktaş’a sarılıp öptü.

Samimi sohbet esnasında Raife Babaanne'nin kendisi için ördüğü yeleği ve yazmayı giyen Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nı en iyi temsil eden aile sizlersiniz bence. Rabbim, neşenizi daim etsin. Selamlarınızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim." dedi.

Bakan Göktaş da ziyarette Raife Babaanne ve torunlarına çeşitli hediyeler takdim etti.