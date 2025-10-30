Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürdürülebilir ulaşım için ortak adım

Buna göre bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.