Bayii ve distribütör kanalları aracılığıyla Avrupa, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere 55’ten fazla ülkeye poliüretan, poliüre ve poliester ihracatı gerçekleştiren Flokser Kimya, 2026’da ihracat gelirlerini yüzde 35’ten yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyor. Bu süreçte en çok Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Orta Asya bölgelerine yoğunlaşacaklarını belirten Flokser Kimya CEO’su Ekin Tükek, “Bu bölgelerde poliüretan bazlı yalıtım ve yapı kimyasalları pazarının büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı ürünlerimize olan talebin de bu bölgelerde giderek artması, stratejik genişlememizi destekliyor” dedi.

40 yılı aşkın tecrübesiyle 55’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Flokser Kimya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ürünleri hem doğrudan satış kanalları hem de yerel distribütör ağları aracılığıyla küresel ölçekte kullanıcılarla buluşan Flokser Kimya’nın yurt dışı pazarlarında en çok tercih edilen ürünleri arasında ise buzdolabı sistemleri, sandviç ve soğuk oda panel sistemleri, polyester polioller, poliüre, yapıştırıcılar ve balistik kaplama çözümleri yer alıyor. Bu ürünler; otomotiv, ayakkabı, yapı-yalıtım, savunma sanayi ve esnek köpük sektörlerinde yoğun talep görüyor. Özellikle enerji verimliliği sağlayan poliüretan yalıtım sistemleri ve balistik dayanım sağlayan Flokser Anafarta ise uluslararası pazarlarda markanın öne çıkan yenilikçi çözümleri arasında bulunuyor.

Hedef ihracat oranını yüzde 45’e çıkarmak

Bugün Flokser Kimya’nın ihracat gelirleri, toplam satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyor. Şirketin 2026 hedefini ise bu oranı yüzde 45 seviyelerine taşımak ve ihracat pazarlarımızdaki büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek oluşturuyor. Aynı zamanda şirket, mevcut pazarlarda payını artırırken, marka bilinirliğini ve erişimini genişletmek aynı zamanda global tanınırlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

Flokser Kimya’nın yeni hedef pazarları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Orta Asya bölgesi bulunuyor. Bu bölgelerde poliüretan bazlı yalıtım ve yapı kimyasalları pazarının büyüme potansiyeli yüksek. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı ürünlere olan talebin de bu bölgelerde giderek artması şirketin stratejik genişlemesini de destekliyor. Söz konusu pazarlarda çevre dostu, yüksek performanslı yalıtım ve kompozit malzeme çözümlerine yönelik güçlü bir dönüşümün yaşandığına dikkat çeken Flokser Kimya CEO’su Ekin Tükek, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu çözümler geliştiren firmalar için önemli fırsatlar bulunduğunu söyleyerek, “Flokser Kimya olarak Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz düşük VOC içeren, su bazlı ve enerji verimliliği sağlayan sistemler, bu pazarlarda rekabet avantajı sağlıyor” dedi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Flokser Kimya olarak orta vadede hedeflerinin, toplam gelirlerinin yüzde 50’sini ihracat kanallarından elde etmek olduğunu söyleyen Tükek şunları söyledi; “Bu doğrultuda üretim kapasitemizi artırmaya ve global distribütör ağımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni pazarlarda öncelikli olarak sertifikalı sprey sistemleri ve belgeli PIR sistemleri ile yurt dışında fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu ürün grupları hem sürdürülebilirlik trendleriyle hem de bölgesel ihtiyaçlarla birebir örtüşüyor. İhracat faaliyetlerimizi yalnızca ticari bir hedef değil, aynı zamanda Türk kimya sanayisinin küresel değer zincirinde güçlü bir oyuncu haline gelmesi yönünde stratejik bir adım olarak görüyoruz. Yüksek katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı büyüme vizyonumuzla hem ülke ekonomisine hem de sektörel dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Flokser Kimya Hakkında

