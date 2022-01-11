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İlginç... Yükselen birim fiyatları ihracat performansını destekledi!

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2021 sonuçlarına göre, kasım ayında inşaat malzemeleri ihracatı değer olarak 2,74 milyar dolar, miktar olarak 5,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ortalama ihracat birim fiyatının 0,53 dolar/kg’a yükselmesi ihracatı destekledi. 

EKONOMİ 11.01.2022, 12:51 Murat Aydın
İlginç... Yükselen birim fiyatları ihracat performansını destekledi!

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2021 sonuçlarına göre, kasım ayında inşaat malzemeleri ihracatı değer olarak 2,74 milyar dolar, miktar olarak 5,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ortalama ihracat birim fiyatının 0,53 dolar/kg’a yükselmesi ihracatı destekledi. 

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre, inşaat malzemeleri ihracatı değer ve miktar olarak kasım ayında yine yüksek performansını sürdürdü. Yüksek ihracat performansını özellikle ortalama ihracat birim fiyatının 0,53 dolar/kg’a yükselmesi destekledi. 2021 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ihracatı değer olarak 2,74 milyar dolar, miktar olarak 5,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı küresel tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu etkilenmeyi sürdürüyor. Pazarlarda kasım ayında salgının artan etkileri ve başlayan kısıtlamalara rağmen yüksek ihracat gerçekleşti. 

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı kasım ayında geçen yılın kasım ayına göre yüzde 29,3 arttı. 2020 yılı kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatları 0,41 dolar/kg seviyesindeydi. Ortalama ihracat birim fiyatı 2021 yılı kasım ayında 0,53 dolar/kg seviyesine çıktı.      

Türkiye inşaat malzemeleri özellikle Avrupa kaynaklı ilave talep görmeye devam ediyor. Avrupa pazarlarındaki artan salgın etkisine rağmen Türkiye ihracatını artırıyor. Küresel emtia fiyatları artışı da birçok inşaat malzemesinin ihracat birim fiyatını yükseltiyor. Birim fiyatlardaki artışın katkısı daha çok hissediliyor.

Döviz kurlarındaki artışa rağmen ithalat yükseldi

2021 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ithalatı 746 milyon dolara ulaştı. Döviz kurlarındaki artışa rağmen ithalatta artış yaşandı ve ekim ayının üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ithalatı 242 bin 506 ton oldu.  Miktar olarak da ithalat bir önceki aya göre arttı.           

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama ithalat birim fiyatı 2021 yılı kasım ayında 3,08 dolar/kg oldu. Aylık ortalama ithalat birim fiyatı son dört aydır 3,0 doların üzerinde gerçekleşti.

Alt ürünlerde güçlü ihracat artışı görüldü

2021 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla kuvvetli gerçekleşti. Alt sektörlerde birbirlerine benzer eğilimler yaşandı. Miktar, değer ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler genellikle artış yönünde oldu. Kasım ayında hem talep artışı hem de küresel fiyat artışları alt sektörlerin ihracatlarına olumlu yansıdı.                    

2021 yılı kasım ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı kasım ayına göre yükseldi. Ortalama ihracat birim fiyatı yükselişinde küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış da etkili oldu. Fiyat artışları oldukça yüksek gerçekleşti.  

2021 yılı kasım ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 yükseldi. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24,6, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 27,6 ve metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 21,8 yükseldi.    

2021 yılının kasım ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracat miktar olarak geçen yılın kasım ayının üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı kasım ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 51,3 ile yalıtım malzemelerinde oldu. Metal bazlı ürünlerin ihracat miktar artışı yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.  Miktar olarak ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı ise yüzde 14 yükseldi.      

2021 yılının kasım ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışlar gerçekleşti. Bu yüksek artışlarda fiyat artışlarının etkisi de oldu. 2021 yılı kasım ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 81,1 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Kasım ayında değer olarak ihracat artışı yalıtım malzemelerinde yüzde 46,7, ağaç ve ahşap ürünlerinde ise yüzde 44,7 oldu. 

#İMSAD #İnşaat Malzemesesi #DışTicaret #ihracaat
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