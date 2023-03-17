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Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks’ta üst düzey görev değişimi

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü görevine atanacak olması nedeni ile söz konusu göreve 23 Mart 2023 itibariyle Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak görev yapmakta olan Emrah Duman’ın atanacağını duyurdu. 

EKONOMİ 17.03.2023, 23:37 Murat Aydın
Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks’ta üst düzey görev değişimi

Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks, 27 yılı aşkın süredir Ford Otosan bünyesinde görev yapmakta olan ve son olarak Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Serhan Turfan’ın Koç Topluluğu şirketlerinden satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü görevine atanacak olması nedeni ile söz konusu göreve 23 Mart 2023 itibariyle Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak görev yapmakta olan Emrah Duman’ın atanacağını duyurdu. 

Ford Otosan’a 1997 yılında mühendis olarak katılan Duman servis mühendisliği, ihracat ve iş geliştirme müdürlüğü gibi birimlerde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2014 yılında Ford Trucks İhracat ve Dış Pazarlar Direktörlüğü’ne ve en son olarak 2016’da Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak atandı. Ford Trucks’ın yurt dışı yayılım ve büyüme stratejisini desteklemek üzere üstlendiği birçok rolle markanın başarısına liderlik etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Duman, aynı bölümde yaptığı yüksek lisansının ardından Koç Üniversitesi Executive MBA Programını tamamlamıştır.

#ford #ford otosan #Serhan Turfan #Emrah Duman
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