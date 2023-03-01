EYT TBMM'de oybirliği ile yasalaştı! Maaşlar ne zaman yatacak? ikramiye de ödenecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis, dün mesaisine kaldığı yerden yeniden başladı. Meclis Genel Kurulu’nda ilk gündem deprem oldu. Ardından milyonların heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifinin görüşmelerine geçildi. Düzenleme gece geç saatlerde yasalaştı. Meclis’ten geçen yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Onay sürecinin ardından kanun Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu tarihten itibaren EYT’lilerin emeklilik süreci başlayacak.

YAŞ DIŞINDAKİ ŞARTLAR GEÇERLİ

EYT’de 5000 gün prim sınırı ve geçerlilik tarihinin 31 Aralık 1999 olmasına ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Teklif mevcut haliyle yasalaştı. Buna göre; 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanlar ile 9 Eylül 1999’da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen askerlik ve doğum borçlanmalarıyla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenler emekliliğe hak kazanacak.

10 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARILDI

AKP'nin verdiği değişiklik önergesiyle; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 günlük süre 30 gün olarak değiştirildi. Bu kapsamda; İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

BAKAN BİLGİN: 24 YILLIK EYT SORUNU ARTIK ÇÖZÜLDÜ

TBMM'de EYT ile ilgili yasa teklifin kabul edilmesinin ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise paylaşımında, "EYT sorun olmaktan çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. EYT Mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

Emeklilik için yaş şartı aranmayacak ancak mevcut durumda gereken prim ve sigortalılık şartı olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

PRİM GÜNÜNÜ VE YILI TAMAMLAYAN MAAŞINI ALABİLECEK

İlk etapta 2.2 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yasanın getirdiği yıl ve prim şartını henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.

BAŞVURUDA İZLENECEK ADIMLAR

Yasanın yürürlüğe girmesiyle başvurular alınacak. İlk maaşın nisanda hesaplara yatırılması planlanıyor. Başvuruda şu adımlar izlenecek:

1- Yasa Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra emekli adayı, Sosyal Güvenlik Kurumları’nın ilgili şubelerinden ‘emekli olabilir’ yazısını alacaklar.

2-Bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler.

3-İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekecek.

4- İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da SGK temsilciliklerine giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilecek.

5- Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay (nisan) başından itibaren ödenmeye başlanacak.

6- Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olacak.

7- İşveren çıkış verdikten sonra çalışanın kıdem tazminatını da ödeyecek. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

HANGİ SÜRELER ARANACAK?

ÇALIŞMA STATÜLERINE GÖRE EMEKLILIK PRIM VE YIL KOŞULLARI ŞÖYLE:

SSK’LI KADIN: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000–5975 arası prim günü.

SSK’LI ERKEK: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000–5975 arası prim günü.

BAĞKUR’LU KADIN: 7200 prim günü.

BAĞKURLU ERKEK: 9000 prim günü.

EMEKLİ SANDIĞI’NA TABİ KADIN: 7200 prim günü.

EMEKLİ SANDIĞI’NA TABİ ERKEK: 9000 prim günü.

İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

BAYRAM İKRAMİYESİ DE YATACAK

EYT’den emekli olacaklara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100’er lira tutarında bayram ikramiyesi de ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan’a rastladığından, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisanda 1.100 lira bayram ikramiyesine hak kazanacak.