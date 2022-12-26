Erdoğan'dan Kabine toplantısında 'Gaz' mücdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında, denizin 3 bin 23 metre altında, 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla, bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni keşfimiz, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Bilindiği gibi, enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını, temel hedeflerimizden biri olarak belirledik. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan, ülke içi dağıtım şebekelerinin geliştirilmesine, uluslararası iş birliklerine kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle, hedefimize adım adım ilerledik.

Bu anlayışla petrol ve doğal gaz aramalarına başladığımızda, nice şantaja, nice yıldırma çabasına, nice ambargoya, nice içeriden ve dışarıdan gizli-açık tehdide maruz kaldık. Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik, geri adım atmadık. Karşımıza çıkartılan her engeli, daha büyük bir azimle aştık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu, sabır ve dirayetle bozduk.

“FATİH SONDAJ GEMİMİZ, 58 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETTİ”

Türkiye’yi, kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla, kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkâna kavuşturduk. Hamdolsun bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz’deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

Yerli doğal gazımızı 2023’te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz bunlar sondaj gemileri, ayrıca iki tane de sismik gemi var. Denizaltı ve kara tesislerinin inşasına da başladık ve bir kısmını tamamladık. Sadece ‘deniz yetmez’ dedik, kara da olacak. Bir zamanlar karada buluyorlardı, ondan sonra ‘burada bir şey yok’ deyip betonu atıyorlardı. İşte biz şimdi onların hepsini yeniden hayata geçirdik. Bu arada Sakarya Gaz Sahası’nda yeni sondajlar da yaptık.

Fatih Sondaj Gemimiz 29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde, Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün, milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında, denizin 3 bin 23 metre altında, 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti.

Açacağımız yeni tespit kuyularıyla, bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni keşfimiz, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra, en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz, daha önceki rezervimizle ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde, daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.

“KARADENİZ’DEKİ GAZ REZERVİMİZ TOPLAMDA 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI”

Böylece Karadeniz’deki gaz rezervimiz, Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte, 170 milyar metreküp artarak, toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Sahadaki üretim miktarımızı, kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da, Sakarya sahasına bağlayarak, millî gaz sistemimize entegre edeceğiz.

Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın, bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı, bir trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli, 2023 çok önemli... Evet, 85 milyon hep birlikte, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.

İnşallah önümüzdeki dönemde, Karadeniz’de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız, 2 tane sismik araştırma ile birlikte. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz’deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteğiyle, 2023’te ve sonrasında da, sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. Yerli gazımız, son dönemde önemli mesafe kat ettiğimiz enerjide merkez ülke hedefimize büyük katkı sağlayacaktır.”