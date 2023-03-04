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Erdoğan: BAE ile ticaret hacmimizi 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının tarihî bir nitelik taşıdığını belirterek, “Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Körfez’e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

EKONOMİ 04.03.2023, 10:21 Murat Aydın
Erdoğan: BAE ile ticaret hacmimizi 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, imzalanan anlaşmanın tarihî bir nitelik taşıdığını belirterek, “Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Körfez’e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden, BAE’de Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen, Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Türkiye-BAE Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne video konferans yöntemi ile katılarak, bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin eşi benzeri görülmemiş geniş bir alanda yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde, 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hâlâ devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler, içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

“BİR YIL İÇİNDE DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUT İHTİYACINI ÇÖZECEK YAPININ İNŞASINI TAMAMLAYACAĞIZ”

Hasar tespit çalışmaları neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'nin ilk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlere katıldığını, sahra hastanelerinin Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerine büyük destek sağladığını belirterek, "Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz" dedi.

"ANLAŞMAYLA EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİMİZ YENİ BİR SAFHAYA GİRMİŞTİR"

"Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü temellere dayanan Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihî bir nitelik taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hâle getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticaretinin önündeki engeller kalkacak, KOBİ'ler dâhil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır."

İmzalanan anlaşmayla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Körfez'e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'nin kurucusu merhum Zayid bin Sultan en-Nehyan'ın vizyonunun iki ülke arasında ulaştığı nokta bakımından belirleyici olduğunu kaydederek, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Anlaşmada emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok sevgili kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve validesini, tüm ailesini yine şahsım, eşim ve Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum. En kısa zamanda bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

#Erdoğan #bae #ticaret
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