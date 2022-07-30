Erdoğan 2022 Fındık taban fiyatını Ordu'da açıkladı; 54 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz, istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla doludizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi. Erdoğan, Ordu’da toplu açılış töreninde fındık taban fiyatını açıkladı. Erdoğan Fındık Taban Fiyatını 54 lira olarak açıkladı.

Toplu açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kente gelirken yol güzergâhındaki fındık bahçesine uğradı. Fındık bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada fındık üreticileriyle sohbet etti.

Üreticilere yeni fındık fiyatına ilişkin beklentilerini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevaplar sonrasında, "Bizler tabii kesinlikle müstahsilimizin canını yakmayız inşallah. İstişareleri yaparak buralara geldik. Bu istişarelerin neticesinde de inşallah bugün şöyle hayra alamet bir açıklamayı da inşallah yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının önemine işaret ederek şunları söyledi: "İnşallah 2023'te de bu birliğimiz, bu beraberliğimizle bütün dünyaya bir şeyi ispat etmemiz lazım. Demek dünyanın anladığı gibi değil. İşte Rusya, Ukrayna ne hâlde görüyorsunuz ama elhamdülillah bizler ne hâldeyiz o da ortada. Gayet iyiyiz, kendimize güveniyoruz. Öyle birilerinin anlattığı gibi ülke batmış bitmiş filan, böyle bir şey yok. Bereket çok önemli, hamdedeceğiz, şükredeceğiz daha iyi olacak inşallah."

Erdoğan Ordu'da katıldığı açılış programında fındık taban fiyatını da açıkladı.

"Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını, yerinde duramadığını biliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük fındık üreticisi olduğunu belirtti.

İhracatta da fındığın önemli bir yerinin bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara yakın bir bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemiz fındığının yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce, Trabzon, Zonguldak gibi şehirlerimiz de Ordu'yu takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı neydi? 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmış, insanlar âdeta üretime küstürülmüştür. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bu yıl da küresel ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen fındık üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık."

Fındıkta rekoltenin geçen yılın da üzerine çıkmasını beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açıklayacağımız fiyatla hem üreticinin gelirini artıracağımıza hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 yılı fındık alım fiyatını, alan bazlı ödeme, mazot ve gübre destekleriyle birlikte kilogram başına 54 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Bu yılın fındık alım fiyatının ülkeye ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle alavere dalaverecilere filan sakın parayı kaptırmayın. Toprak Mahsulleri Ofisimiz tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Hasat ve kurutma işlemlerinin ardından inşallah fındıklar depolara girmeye başlayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Ordu Stadyumu, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi ve eğitim yatırımlarıyla yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’daki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi.