Ekonomi'de kasırga uyarısı! Hazır olun...

JP Morgan CEO’su Dimon daha önce ekonomik riskleri fırtınalı bulutlar ile betimlerken, dün uyarı dozunu artırarak ekonomik bir kasırgaya hazır olunmasını söyledi. JP Morgan CEO’sunun resesyon ihtimalini arttığını betimlemesi başta JP Morgan hissesi olmak üzere bankacılık hisselerini düşürdü. ABD Mayıs ayı Tüketici Güveni sonrasında ISM İmalat verisinin de güçlü gelmesi, Fed’in Eylül’ü pas geçmeyeceği beklentilerini artırdı. ABD doları ve tahvil faizleri yeniden güç kazanmaya başladı. Piyasalar geçen hafta arkalarına aldıkları rüzgarı bu haftaya taşıyamadılar ama geçen hafta kazanımlarını da bu hafta kaybetmediler. Cuma günü ABD Mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri piyasalar önemli olacak. ABD istihdam artışının hız kaybetmesi ve ücretlerde yıllık bazda gerileme bekleniyor. Piyasalarda bu hafta yüksek oynaklık yaşatmayacak her veri ve haber akışı, geçen hafta yaşanan toparlanmayı gelecek haftaya da taşınmasını sağlayacaktır.

Dolar endeksi son bir haftanın en yükseğinde. Dolar/TL dün gün içerisinde 16,37-16,45 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre %-0,01 düşüşle 16,39 seviyesinden kapattı. 5 günlük üssel ortalaması 16,32 ve 20 günlük üssel ortalaması 15,85’den yükselerek dolar lehine trendi desteklemektedir. Önceki gün ABD’de Nisan ayı CB Tüketici Güveni yukarı yönde güncellenmiş, Mayıs ayı Tüketici Güveni güncellenen verilerinde üzerinde güçlü bir artış göstermişti. Dünde ABD’de Nisan’dan Mayıs’a ISM verisinde gerileme beklenmesine karşın güçlü bir artış gösterdi. Fed’in Eylül ayında faizde değişiklik yapmayıp izlemede kalmasına yönelik beklentileri zedeleyen veriler, dolar endeksini son bir haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Dolar/TL’de 16,50 direncinin kırılıp 17,00 seviyesine yükselişin devamını bekliyoruz.

BIST100’de rekor yenilendi. BIST100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2560’ı kırdı, 2585 en yüksek görülen yeni seviye oldu. 2568 ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış olarak gerçekleşti. Bankaların önderliğinde yaşanan yükseliş dün rekor getirdi. Borsa İstanbul’un rekorlar kırması, süper bono beklentisini kırdığını da gösteriyor. Negatif reel faiz ralli devam edebilir, ralliyi süper bono ya da muadili bir kısa vadeli sabit getirili bir adım bozabilir.

BIST30 Haziran ayı kontratı 2974 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 2953, en yüksek 3008 seviyesinden işlem görürken günü %-0,08 düşüşle 2965 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın %3,88, teorik fiyatın %1,91 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 3.607 artışla 566.132 oldu. Bugün 2976 pivot seviyesinin altında düşüşle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 3031 ve 3053, destek seviyelerimiz 2943 ve 2921.

Dolar/TL Haziran ayı kontratı 17,15 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 17,15,en yüksek 17,39 seviyesinden işlem görürken günü %0,76 yükselişle 17,32 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın %1,72 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 17.020 artışla 611.444 oldu. Bugün 17,29 pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 17,53 ve 17,67, destek seviyelerimiz 17,18 ve 17,04.