E ticaret'in kazandıran trendleri: Hızlı işlem, sosyal medya satışları ve kişiselleştirme

Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, e-ticarette daha yüksek cirolar için 2022’nin öne çıkan yenilikçi uygulamalarını değerlendirdi. Eminoğlu, hızlı teslimat süreleri, sosyal medya üzerinden yapılan satışlar ve kişiselleştirilmiş ürünlerin yanında müşterilerine alışveriş sonrası değil alışveriş öncesinde de en iyi denetimi yaşatan firmaların öne çıkacağını söyledi.Hızla gelişen teknoloji ve çeşitlenen tüketici talepleri hemen her sektörde beklentileri değiştiriyor. Bu değişimin en gözle görülür yansımalarının izlenebildiği alanlardan biri de e ticaret. Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle birlikte daha alternatif çözümlerin arandığı e ticarette 2022’nin yeni trendleri neler olacak? Tüketiciler ne bekliyor, satıcılar bu beklentileri nasıl karşılıyor? E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Sözcüsü Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, e ticarette 2022’nin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Teslim süresi belirleyici

E ticarette öncelikle odaklanılması gereken alanların başında işlem süreçlerinde hızın artırılmasının geldiğini belirten Yüksel Eminoğlu, “İnternetten satılan ürünlerde teslim süresi 48 saatten aşağıda olmalı. Müşteriler artık perakende yerine e-ticaret tercih ediyor ve tercihlerini bir siteden yana yaparken kargo fiyatı ve kargo teslim süresine önem veriyorlar. Bu süre müşterinin alışveriş yapacağı siteyi belirlemesinde etkin bir rol oynuyor” dedi. Uluslararası veri analiz şirketi Accenture’a göre müşterilerin %52’sinin kendileri ile aynı değeri paylaşan yerden alışveriş yaptıklarına dikkat çeken Eminoğlu, “Buna göre markaların hikâyeleri olmalı. Marka neden var, müşterilere ne sunuyor? Benzer veya aynı ürünlerin satıldığı siteler arasında tercih sebebi olmanın önemli yollarından birisi de sitelerin/firmaların bir hikâyelerinin olması ve onlardan alışveriş yapacak kişilerin bu hikâyenin bir parçası olmak istemeleri” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya ticareti ve videolu ürün tanıtımları

Sosyal medya platformlarından yapılan ticaretin de gün geçtikçe önem kazandığını belirten Yüksel Eminoğlu, şu verileri paylaştı: “Amerika’da kullanıcıların %30 dan fazlası ürünlerini sosyal medyadan buluyor. Dünya çapında pazar analizleri üreten saygın kurumlar olan statista.com ve emarketer.com verilerine bakıldığında Facebook, Instagram gibi platformların mağazalarından yapılan alışveriş oranlarının düzenli bir şekilde artmaya devam ettiği açıkça görülüyor. Bunun yanında ürünlerini canlı video tanıtımları ile tanıtanlar da bir adım öne geçiyor. Canlı yayın ile ürün tanıtım pazarı 2021’de %61 büyüdü. Bu işlem bilinirlik ve marka sadakatini artırıyor. Ayrıca artık perakende mağazalara ilgi azaldığı için tüketiciler ürünleri sadece resim olarak değil daha detaylı videolar olarak görmeyi tercih ediyorlar.”

Kişiselleştirme ciroyu arttırıyor

Rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda müşterilere sunulan kişiselleştirme deneyimlerinin de ciroyu %20 civarında artırdığının gözlendiğine dikkat çeken Eminoğlu, rekabetin artması ile birlikte müşteri sadakatinin de daha büyük önem arz etmeye başladığını vurgulayarak, “Bu durumun en temel sebeplerinden birisi de müşteri erişiminin git gide daha komplike ve pahalı bir uğraş olması. Buna istinaden de müşterilere erişim için harcanan bütçeler 2022 yılında müşteri sadakati programlarına harcanıyor olacak” dedi.

2022 yılı ile beraber KVK (Kişisel Verilerin Korunması) konusunun da önem kazandığını belirten Yüksel Eminoğlu, “3. taraf çerezleri artık sitelerde sınırlı olarak yer alacak. Bu da firmaların müşteri çekmek ve onlara içerik sunmak için yepyeni yollar bulmasını gerektiriyor. Bu işin en güzel kısmı ise rekabette yeni alanların açılıyor olması. Dolayısı ile müşterilere sadece alışveriş sonrası değil alışveriş öncesi de en iyi deneyimi yaşatan firmalar daha sadık ve daha çok alışveriş yapan müşterilere sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.