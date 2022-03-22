banner314

banner325

Son Dakika

E ticaret'in kazandıran trendleri: Hızlı işlem, sosyal medya satışları ve kişiselleştirme

Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, e-ticarette daha yüksek cirolar için 2022’nin öne çıkan yenilikçi uygulamalarının, hızlı teslimat , sosyal medya üzerinden yapılan satışlar ve alışveriş öncesinde de en iyi denetimi yaşatan firmaların öne çıkacağını söyledi.

EKONOMİ 22.03.2022, 10:45 Murat Aydın
E ticaret'in kazandıran trendleri: Hızlı işlem, sosyal medya satışları ve kişiselleştirme

Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, e-ticarette daha yüksek cirolar için 2022’nin öne çıkan yenilikçi uygulamalarını değerlendirdi. Eminoğlu, hızlı teslimat süreleri, sosyal medya üzerinden yapılan satışlar ve kişiselleştirilmiş ürünlerin yanında müşterilerine alışveriş sonrası değil alışveriş öncesinde de en iyi denetimi yaşatan firmaların öne çıkacağını söyledi.Hızla gelişen teknoloji ve çeşitlenen tüketici talepleri hemen her sektörde beklentileri değiştiriyor. Bu değişimin en gözle görülür yansımalarının izlenebildiği alanlardan biri de e ticaret. Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle birlikte daha alternatif çözümlerin arandığı e ticarette 2022’nin yeni trendleri neler olacak? Tüketiciler ne bekliyor, satıcılar bu beklentileri nasıl karşılıyor? E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Sözcüsü Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, e ticarette 2022’nin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.Teslim süresi belirleyici
E ticarette öncelikle odaklanılması gereken alanların başında işlem süreçlerinde hızın artırılmasının geldiğini belirten Yüksel Eminoğlu, “İnternetten satılan ürünlerde teslim süresi 48 saatten aşağıda olmalı. Müşteriler artık perakende yerine e-ticaret tercih ediyor ve tercihlerini bir siteden yana yaparken kargo fiyatı ve kargo teslim süresine önem veriyorlar. Bu süre müşterinin alışveriş yapacağı siteyi belirlemesinde etkin bir rol oynuyor” dedi. Uluslararası veri analiz şirketi Accenture’a göre müşterilerin %52’sinin kendileri ile aynı değeri paylaşan yerden alışveriş yaptıklarına dikkat çeken Eminoğlu, “Buna göre markaların hikâyeleri olmalı. Marka neden var, müşterilere ne sunuyor? Benzer veya aynı ürünlerin satıldığı siteler arasında tercih sebebi olmanın önemli yollarından birisi de sitelerin/firmaların bir hikâyelerinin olması ve onlardan alışveriş yapacak kişilerin bu hikâyenin bir parçası olmak istemeleri” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya ticareti ve videolu ürün tanıtımları
Sosyal medya platformlarından yapılan ticaretin de gün geçtikçe önem kazandığını belirten Yüksel Eminoğlu, şu verileri paylaştı: “Amerika’da kullanıcıların %30 dan fazlası ürünlerini sosyal medyadan buluyor. Dünya çapında pazar analizleri üreten saygın kurumlar olan statista.com ve emarketer.com verilerine bakıldığında Facebook, Instagram gibi platformların mağazalarından yapılan alışveriş oranlarının düzenli bir şekilde artmaya devam ettiği açıkça görülüyor. Bunun yanında ürünlerini canlı video tanıtımları ile tanıtanlar da bir adım öne geçiyor. Canlı yayın ile ürün tanıtım pazarı 2021’de %61 büyüdü. Bu işlem bilinirlik ve marka sadakatini artırıyor. Ayrıca artık perakende mağazalara ilgi azaldığı için tüketiciler ürünleri sadece resim olarak değil daha detaylı videolar olarak görmeyi tercih ediyorlar.”

Kişiselleştirme ciroyu arttırıyor
Rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda müşterilere sunulan kişiselleştirme deneyimlerinin de ciroyu %20 civarında artırdığının gözlendiğine dikkat çeken Eminoğlu, rekabetin artması ile birlikte müşteri sadakatinin de daha büyük önem arz etmeye başladığını vurgulayarak, “Bu durumun en temel sebeplerinden birisi de müşteri erişiminin git gide daha komplike ve pahalı bir uğraş olması. Buna istinaden de müşterilere erişim için harcanan bütçeler 2022 yılında müşteri sadakati programlarına harcanıyor olacak” dedi.
2022 yılı ile beraber KVK (Kişisel Verilerin Korunması) konusunun da önem kazandığını belirten Yüksel Eminoğlu, “3. taraf çerezleri artık sitelerde sınırlı olarak yer alacak. Bu da firmaların müşteri çekmek ve onlara içerik sunmak için yepyeni yollar bulmasını gerektiriyor. Bu işin en güzel kısmı ise rekabette yeni alanların açılıyor olması. Dolayısı ile müşterilere sadece alışveriş sonrası değil alışveriş öncesi de en iyi deneyimi yaşatan firmalar daha sadık ve daha çok alışveriş yapan müşterilere sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

#Yüksel Eminoğlu #eticaret #Altyapı Sağlayıcıları Derneği #Eder
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 22 Mart 2022
İmsak 05:32
Güneş 06:58
Öğle 13:16
İkindi 16:42
Akşam 19:24
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir