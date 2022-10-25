Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” temelini attı

Törendeki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gazi başkent Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da, Türkiye'nin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma törenini gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köylerden ilçe ve il merkezlerine, bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca, ortaya gecekonduların ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanlarının çıktığını söyledi.

Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken, diğer yandan inşa edilen yapıların teknik kontrolünün yapılamadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sağlıksız yapılaşma nedeniyle her depremde yüreklerin ağza geldiğini, nice insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yaşanılan her deprem, sel ve heyelan felaketinin bu gerçeği yüze çarptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da, Simav'da, Türkiye'nin dört bir yanında yaşandığını kaydetti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ÜRETİLEN KONUT SAYISI 3 MİLYONU BULMUŞ DURUMDA”

Yakın tarihin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da millete talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzının yeteri kadar sunulamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükûmete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı neydi biliyor musunuz? 43 bin. Biz, bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye" dedi.

Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlar için 26 bin sosyal tesis inşa ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başlattığımız bu son kampanyayla TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Hâlihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. Daha geçenlerde İstanbul Esenler'de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim töreninde vatandaşlarımızın heyecanına ve sevincine ortak olduk. Elbette 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizde 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz."

Önce Kovid-19 salgınıyla sarsılan, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'yla daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve kira fiyatlarında yaşanan, hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artıştan vatandaşların mağdur olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçıların yüksek kiralar uyguladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken, eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmalara başladık. Son dönemde, 2019'da 50 bin, bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden aldığımız cesaretle, Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. Milletimizle paylaştığımız 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyamız işte bu hazırlığın neticesidir. Daha sonra arsa sayısını ne yaptık? 1 milyona çıkardık. Ne dedik? Kura ile bu arsaların da dağıtımını yapacağız. TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ettik. Atacağımız adım nedir? Atacağımız adım şu, altyapıyı biz yapacağız, konutu da vatandaşımız yapacak."

Türkiye'de TOKİ'nin sunduğu imkânlarla ev sahibi olabilmiş milyonlarca insanın bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için en büyük mükâfat, bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Bugün de yeni kampanyamızın temelini atarken, yine vatandaşlarımızın duasına talibiz" diye konuştu.

"Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve arsaların tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşın daha huzurlu, güvenli yuvasına kavuşmuş, yaklaşık yarım milyon insanı istihdam edecek iş yerlerinin faaliyete geçmiş olacağını söyledi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ, 900 MİLYAR LİRALIK YENİ YATIRIMLA, 2 TRİLYON LİRALIK İVME KAZANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi açıkladıkları tarihten sadece 40 gün sonra yaptıkları bu temel atma töreninin de millete olan taahhütleri konusundaki hassasiyetlerinin yanında iş yapma kapasitelerinin büyüklüğünü de gösterdiğini vurguladı.

Temelini attıkları ilk etap 5 bin 615 konutun Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerini kapsadığını aktaran Erdoğan, hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracaklarını dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin, proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla, 2 trilyon liralık ivme kazanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka, sabah başka, yalan yok, ne dediysek o, bugüne kadar ne dediysek o. TOKİ'nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz, bunları hep görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninin, Malatya ve Elazığ depremlerinin üçüncü, İzmir depreminin ikinci yılında yapılıyor olmasının da ayrıca anlam taşıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihî projenin hazırlıklarını yürüten ve icrasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, TOKİ'ye, yüklenici firmalara ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

"YENİ BİR ŞEHİRCİLİK ATILIMINI BAŞLATTIK"

Ülkenin yönetimine talip olarak yola çıkarken "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda her alanda ülkeye asırlık hizmet, eser kazandırarak millete verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık ve bunu iddiayla söylüyoruz" dedi.

Şehir hastanelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski hastanelerin hâlini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğiniz zaman konfor ortada. Her yönüyle, odalarımız pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin hâli ortadaydı" değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşların konut, arsa ya da iş yeri alarak bu atılıma ortak olabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altyapıları ve imarı hazırlanmış, inşaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı diğerlerinden farklı kılıyor. TOKİ'nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlarımızdan dileyenler yine TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek. Tek kat veyahut da zemin artı bir kat. İstediğin gibi evini yapacaksın, altyapı bizden. Müşterek hisseli arsaların da bu projeye dâhil edilmesiyle çok hareketli, çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğine inanıyoruz. Dikey mimari değil, yatay mimari. Eskiden tek beklentisini, başını sokacak bir eve sahip olmak şeklinde ifade eden vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil çağın gerektirdiği yeni imkânları da insanlarımızın hizmetine sunacak bir anlayışla planlıyoruz. Yıllarca bir yuva sahibi olmak gayesiyle tasarruf yapan, biriktiren, borçlanan vatandaşlarımızı mecburiyetten değil mutluluk içinde yaşayacakları yuvalarına kavuşturmak istiyoruz."

"DEPREM GERÇEĞİNİ ASLA UNUTMUYORUZ"

Projeler sayesinde ev sahibi olanların buralarda kendileri ve çocukları için uzun, hayırlı, mutlu bir gelecek hayal etmelerini sağlamanın çabası içinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmadıklarını dile getirdi.

Bununla da sınırlı kalmadıklarını, bu projeler vasıtasıyla çevre düzeniyle parkıyla çarşısıyla camisiyle ulaşımıyla okuluyla sağlık merkeziyle tüm insani ihtiyaçlarıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projeleri mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep yaptığımız gibi şehircilik alanında da eserlerimizle hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz" dedi.

“MİLLETİMİZ KAZANACAKSA BİZ YAPILMASI GEREKENİ YAPARIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: "Biz işte bu kültürü yaşatacak bu tür projeler yapmaya özel önem veriyoruz. Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde, konut alanlarında tüm bu güzellikler, bu muhabbetler, bu keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız, kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak. Engelli kardeşlerimiz engelsiz bir hayata en güzel adımları bu caddelerde atacak, emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler, bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız, hayata daha bir umutla inançla azimle bakacaksınız. Milletimizin yıllarca özlemini, hasretini çektiği tüm eser ve hizmetler gibi konut projelerinin hayata geçirilmesini de bize nasip eden Rabbime şükrediyorum. Ülkemiz, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tüm şehirleriyle oralardaki külliyelerimiz, camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, meydanlarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Bundan 10 yıl önce 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşüm hamlesini bu anlayışla başlatmıştık. Hatırlarsanız o gün 'biz her türlü siyasi bedeli göğüsleriz, yeter ki milletimiz kazansın' demiştik. Hedefimizin yaklaşık yarısını dönüştürerek milyonlarca insanımızın can ve mal güvenliğini sağladığımız şu günlerde yine aynı şeyi söylüyoruz, milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göze alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız."

Şehirleri sadece konutlarıyla değil maziden atiye tüm zenginliğini, birikimi koruyarak geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da başkentimizin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden düzenleyerek şehrimize armağan ediyoruz. Hergelen Meydanı'nda, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin arşınladığı yolları temizliyoruz" dedi.

“DÜNYADAKİ KRİZLERİN HAYAT PAHALILIĞI OLUMSUZ ETKİLERİNİ DE ANCAK ORTADAN BİZ KALDIRIRIZ”

Ülkenin 450 ayrı noktasında yürüttükleri millet bahçeleri projeleriyle her yaştan insana yeni nefes alanları, hayat alanları açtıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Dikkat ederseniz bunların hepsi şehircilik alanında yaptığımız çalışmalar. Eğitimde, sporda, sosyal desteklerde durum aynı. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, sanayide, tarımda durum aynı. Bir de bu CHP'ye bir sorun. Siz ne yaptınız, ne yaptın? Bir sorun. Ziya Paşa diyor ki; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlikte, savunmada, adalette durum aynı. İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncılarımız var mı? Evelallah daha neler olacak neler. Yatırımda istihdamda, üretimde, ihracat ve cari fazla ile büyümede durum aynı. Velhasıl her alanda ülkemizi asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. 81 vilayetimizde göreve geldiğimizde 76 üniversite vardı. Şimdi 81 vilayetimizin tamamında 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Dünyadaki krizlerin hayat pahalılığı olarak tezahür eden olumsuz etkilerini de ancak ortadan biz kaldırırız. Dikkat ederseniz Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek, insanlarımızın sıkıntılarına çözüm getirecek programı, hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Vizyonu"nu açıklayacağını hatırlatarak, "Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye'nin büyüyerek, güçlenerek yoluna devam edebilmesi bu sayededir. İnşallah 2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahneye davet ettiği çocuklar ve beraberindeki protokol üyeleriyle Konya, Zonguldak, Aydın, Kırşehir, Erzurum, Bolu, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki temel atma törenlerinin yapıldığı yerlerde protokol üyeleriyle canlı bağlantı kurdu.