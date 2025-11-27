TÜİK'in dış ticaret verilerine göre Ekim 2025'te ihracat yıllık bazda yüzde 2 artarken ithalat yüzde 7,2 yükseldi. Dış ticaret açığı 7,6 milyar dolara çıktı. Ekim ayında en fazla ihracat 2 milyar 3 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, ithalatta ilk sırayı 3,9 milyar dolarla Çin aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Ekim ayında ihracat yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolara, ithalat ise yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolara yükseldi.

Böylece dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artışla 7 milyar 580 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76'ya geriledi.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 3,9 artarak 224,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6,1 artarak 299,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 13,3 artışla 74,7 milyar dolara yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Ekim'de enerji ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,8 artarak 22,8 milyar dolara, ithalat ise yüzde 5,2 artarak 23,8 milyar dolara ulaştı. Bu kalemde dış ticaret açığı 1 milyar 10 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 4,5 artışla 46,7 milyar dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,8 olarak kaydedildi.

Ekim ayında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarımın payı yüzde 3,3, madenciliğin payı yüzde 1,6 oldu. İthalatta ise ara malları yüzde 68,3, sermaye malları yüzde 16, tüketim malları yüzde 15,5 pay aldı.

ÜLKELERE GÖRE DIŞ TİCARET

Ekim'de en fazla ihracat 2 milyar 3 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, onu Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya izledi. Bu beş ülke toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırada 3,9 milyar dolarla Çin yer aldı; Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD onu takip etti. İlk beş ülke toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Arındırılmış serilere göre Ekim'de ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,7, ithalat yüzde 4,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık artışlar ise ihracatta yüzde 2, ithalatta yüzde 7,2 oldu.

Ekim ayında imalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,4, ithalatta ise yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre Ekim'de ihracat yüzde 2,7 artarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 9,5 artarak 29,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 34,4 artarak 7,96 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Ekim döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,2 artarak 203,9 milyar dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 280,7 milyar dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı 76,7 milyar dolara ulaştı.