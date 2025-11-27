ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Türkiye'de ekonomik güven Kasım ayında artış gösterdi.
Buna göre, Ekim'deki 98,2 seviyesinden 99,5'e yükselerek yüzde 1,3 oranında artış kaydedilirken, aynı dönemde alt endekslerde de yükseliş yaşandı.
Tüketici güven endeksi yüzde 1,6 artarak 85,0 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artışla 103,2 seviyesine çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 111,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 114,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 yükselişle 84,9 değerine ulaştı.
Kaynak: RSS