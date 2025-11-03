Türk ve Kazak iş insanları iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini son 5 yılda 3 kat büyüterek 6 milyar 706 milyon dolara yükselttiler. Türkiye - Kazakistan dış ticarette 10 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

İZMİR (İGFA) - T.C. Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Türk dizilerinin yoğun izlendiği, Türkiye'de tatil yapmanın popüler olduğu Kazakistan'a 'Genel Ticaret Heyeti' düzenlendi.

Türk ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Almatı'da düzenlenen organizasyonda Türk heyetine Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan Başkanlık etti.

TÜRK - KAZAK İŞ İNSANLARI 200'DEN FAZLA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTI

Kazakistan Ticaret Heyetine; demir, çelik ve demirdışı metaller, gıda, zeytin ve zeytinyağı, makine, maden, elektrik, elektronik ve bilişim, kimyasal maddeler ve ürünler, savunma ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren 18 ihracatçı firmayla katıldıkları bilgisini veren Başkan Ertan, Kazakistan tarafından 153 ithalatçıyla 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DIŞ TİCARETİMİZİN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI İÇİN İKİ TARAFTA İSTEKLİ

Intercontinental Otel Almatı'da yapılan ikili iş görüşmelerine Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Tuğba Alan Özdenfedakar, Ticaret Bakanlığı Almatı Ticaret Ataşeleri Ekrem Alper Bozkurt ve İlhan Polat'ın eşlik ettiğini paylaşan Ertan, 'İkili iş görüşmelerinde Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TUKİB) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), ATAMEKEN gibi kuruluşların üst düzey yetkili ve iş insanları katılım gösterdi. Yeni ticari bağlantıların zemini oluşturuldu. Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TUKİB) Başkanı Abbas Şahin ile görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte yapılabilecek iş birliklerini masaya yatırdığımız verimli bir görüşme oldu. Alım Heyetleri ve Sektörel Ticaret Heyetleri yapma konusunda mutabakata vardık. Çin'in Kazakistan ile son yıllarda son yıllarda artan ticari ilişkileri var. Kazakistan, Çin'in mallarını Avrupa'ya hızlıca ulaştırmak için oluşturduğu 'Orta Koridor' rotasının merkezinde yer aldığı için Kazakistan'a önemli alt yapı yatırımları yapıyor. Kazakistan, periyodik cetvelde bulunan yeraltı zenginliklerinin neredeyse hepsine sahip bir ülke. Dünyanın en büyük uranyum üreticisi. Çin'in Kazak uranyumuna olan talebi günden güne artıyor. Ayrıca, tarım ürünleri arzında sürekliliği sağlamak için Kazakistan'da tarım yatırımları yapıp; buradan ithalat yapıyor. Bu sebeple bizim zaman kaybetmeksizin Kazakistan'daki varlığımızı artırmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde, artan Çin etkisi sebebiyle ihracatımızın düşüşe geçmesini istemiyorsak; Kazakistan'ın ihtiyaçlarını iyi analiz ederek, rekabet avantajımızın olduğu ürünlerin ihracatına ağırlık vererek bu ülkedeki payımızı artırmak üzere politikalar geliştirmemiz şart. İki ülke arasında dış ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda iki tarafında istekli olduğunu gözlemledik' diye konuştu.

TÜRK DİZİLERİ İZLEYEN, TÜRKİYE'DE TATİL YAPAN GENİŞ BİR KİTLE VAR

'Kazakistan'daki iklim bizim pazar payımızın artması için müsait' tespitinde bulunan Ertan şöyle konuştu; 'Kazak halkında bize yönelik yoğun bir ilgi ve sempati var. Türkçe konuşan gençlerin sayısı fazla. Türk dizilerini takip edip, Türk kültürüne ilgi duyan ve tatilini ülkemizde geçirmeyi seçen çok sayıda Kazak ile tanıştık. Türk giyim markalarına Kazak halkının ilgisi de üst düzeyde. Ayrıca bu ülkede tarım alanında bilhassa seracılıkta yatırım yapan Türk firmaları var. Burada yetiştirilecek sebzelerin ihracatında en önde gelen pazarlardan birisi de Rusya Federasyonu'dur.'

EİB'DEN KAZAKİSTAN'A İHRACAT YÜZDE 40 ARTTI

Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılının ocak - eylül döneminde Kazakistan'a ihracatını yüzde 40'lık artışla 51,3 milyon dolardan 71,8 milyon dolara çıkardı.

2025 yılının 9 aylık döneminde EİB'den Kazakistan'a ihracatta ilk sırada Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yer aldı. EMKOÜİB 2024 yılının ocak - eylül döneminde 9 milyon dolar olan ihracatını yüzde 60'lık gelişimle 15 milyon dolara yükselterek zirvenin sahibi oldu.

Kazakistan'a ihracatta Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 13 milyon 262 bin dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü basamakta 5,7 milyon dolarlık ihracatla makine sektörü yer aldı.