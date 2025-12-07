Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynağı yatırımları ile enerji tasarrufunu arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısına yeni GES'in kurulumları tamamlandı. Yeni kurulum ile Büyükşehir Belediyesi'nin GES sayısı 19'a çıktı.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin İklim Dostu Kuruluş Belgesi'ne sahip ilk belediyesi olan Büyükşehir Belediyesi, hizmet binalarına kurduğu çevre dostu GES'ler ile kendi enerji ihtiyacını karşılıyor.

Antalya'da yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına öncülük eden Büyükşehir kurulan yeni GES'ler ile hem doğayı koruyor hem de tasarrufunu arttırıyor. Antalya'nın iklimi ve coğrafi avantajlarını şehrin kazancına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısına yeni GES'in kurulumunu gerçekleştirdi. Yıllık 216 Bin Kilowatt saat (kWh) elektrik üretebilecek santral ile hizmet yerleşkesindeki tüm binaların elektrik ihtiyacı karşılanacak.

GES SAYISI 19 OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin GES yatırımları ile ilgili bilgi veren Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Nilüfer Çetin 'Artan Enerji maliyetlerine karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kurmuş ve kurmakta olduğumuz güneş enerji santrallerimizle belediye aboneliklerinde enerji tüketimini en aza indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürlüğü olarak 19'uncu GES'imizi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın ana hizmet binası çatısına kurulumunu gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 145 Bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarımıza devam edeceğiz' dedi.

SAĞLAM ALTYAPI

Yeni GES'in elektrik üretim kapasitesi hakkında bilgi veren yüklenici firma temsilcisi Ercan Berberoğlu ise 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler binası çatısına yaklaşık 120 kWh saat'lik GES'in kurulumunu tamamladık ve teslimini gerçekleştirdik.

Güneş Enerji santralimizden yaklaşık günde 480 kWh saat yılda da 216 Bin kWh saat gibi bir elektrik üretilebilecek. Bu üretimle yıllık 1 Milyon TL'lik bir tasarruf sağlanabilecek. Bu alanda yer alan bütün binaların elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir santral kuruldu. 30 yıl boyunca sorunsuz çalışabilecek bir sistem' bilgisini verdi.