Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever, dijital varlık teknolojileri ve yapay zekâ destekli sistemlerin girişimler için artık altyapısal bir ihtiyaç hâline geldiğini belirterek düzenlemelerin netleşmesinin ekosistemi güçlendirdiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de dijitalleşme sürecinin hız kazanması, girişimcilik modellerinde önemli dönüşümlere yol açıyor. Yapay zekâ destekli veri sistemleri, blokzincir tabanlı uygulamalar ve dijital doğrulama altyapıları, yeni nesil girişimlerin ürün ve hizmet mimarisinde temel birer bileşen olarak öne çıkıyor. Bu teknolojiler sayesinde süreç izlenebilirliği artarken, kayıtlanabilirlik ve veri güvenilirliği güçleniyor.

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, dijital finans teknolojilerinin yalnızca bir yenilik değil aynı zamanda girişimler için temel bir operasyon unsuru hâline geldiğini vurguladı. Vatansever, özellikle gerçek varlıkların dijital temsili (RWA) ve tokenizasyon modellerinin kayıt doğrulama, veri bütünlüğü ve süreç şeffaflığı gibi alanlarda önemli katkılar sunduğunu söyledi. Vatansever, 'Dijital temelli yapılar girişimlerin süreçlerini daha izlenebilir hâle getiriyor; teknoloji geliştiricilere yeni uygulama sahaları açıyor' ifadelerini kullanarak bu teknolojilerin yatırım ürünü değil bir altyapı geliştirme modeli olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de girişim sermayesi fonlarından kitle fonlaması platformlarına kadar genişleyen yatırım ekosisteminin, dijital varlık teknolojileriyle paralel büyüdüğünü belirten Vatansever, düzenlemelerin netleşmesinin girişimciler için daha öngörülebilir bir alan oluşturduğunu dile getirdi. 'Düzenleyici çerçevenin güçlenmesi, girişimler için daha net yol haritaları sunuyor ve teknoloji üretimini teşvik ediyor' dedi.