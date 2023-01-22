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Atanmayan '100 bin Öğretmen Ulus'ta eylem yaptı

Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara'nın Ulus kentinde toplanarak eylem yaptı. Öğretmenler Cumhuriyetin 100. Yılı'na atıfla Hükümete “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 100 bin Öğretmen ataması yakışır” diye seslendi.

EĞİTİM 22.01.2023, 17:16 23.01.2023, 10:53 Murat Aydın
Atanmayan '100 bin Öğretmen Ulus'ta eylem yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamasını yapmadığı 100 binden fazla öğretmenin bulunduğunu ifade eden atama bekleyen öğretmenler,  Ankara'nın Ulus Meydanı’nda bir araya gelerek hükümete “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 100 bin Öğretmen ataması yakışır” diye seslendi.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 100 bin Öğretmen ataması yakışır” sloganı ile yola çıkan öğretmenler, branşlar arası adil dağılım, mülakatların kaldırılması ve genel seçimlerden önce okullarda göreve başlamak istiyorlar.

Türkiye'nin 81 ilinden Başkent Ankara’ya gelerek atama çağrısında bulunan öğretmenler ‘Susma Haykır 100 bin haktır’ gibi sloganlarla hükümete seslendiler.

Öğretmenlerin sorunlarını dile getiren Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, 81 il Valiliği’nden edindikleri bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatlarında 80 bin norm açığı olduğunu söyledi.

500 Bin civarın atanamayan öğretmen olduğu belirten Urfalı, “En az ücretli öğretmen sayısı kadar atama bekliyoruz. Biz devletimizden 100 bin atama bekliyoruz ama daha fazlasını da devletimiz yaparsa büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra engelli öğretmenlerimiz için de kontenjan açılmalıdır” dedi.

SEVGİYLE GELECEĞE BAKMAK İSTİYORUZ

Öğretmenler adına konuşan Zeynep Salman İşli ise atanamayan öğretmenlerin sevgiyle geleceğe bakmak istediklerini aktardı.

İşli, “Bizler, özel sektörde kasiyerlik, inşaatlarda usta, depoculuk vb. meslekleri yapmak istemiyoruz. Bu amaçla okumadık. Bizler, gelecek genç nesillere sahip çıkmak için okuduk. Kamuda, birçok alanda alım haberleri açıklanırken hâlâ öğretmenler için bir alım haberi gelmedi. 2023 KPSS sınavının yaklaşmasıyla birlikte içine düştüğümüz bu belirsizliğin artık son bulmasını istiyoruz. Okullarda var olan boşlukların ücretli öğretmenlerle kapatılmasını istemiyoruz, 2022 KPSS puanı ile bizler, ataması bir an önce yapılarak görevlerine başlayacak öğretmenler olmak istiyoruz. Bu belirsizliğin devam etmemesi için atama takviminin açıklanması buna müteakiben Şubat ayında okullarımızda olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

BAKAN ÖZER’DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son yaptığı açıklamada "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerine yer vermişti.

Atama bekleyen öğretmenlerin eylemine CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim Bir-Sen Latif Selvi ve Türk Eğitim-Sen Haydar Urfalı da katılarak destek verdi.

#öğretmen #atama #ankara #ulus
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