Eğitim Gücü Sen Bursa Şubesi, 8. dönem toplu iş sözleşmesindeki zam oranlarına tepki olarak iş bırakıp basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Okan Atar, hükümetin düşük zam tekliflerini ve yetkili sendikanın tutumunu eleştirerek, “Bu bir oyun sahnesi, kamu emekçisi sefalete mahkûm ediliyor” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Eğitim Gücü Sen Bursa Şubesi, 8. dönem toplu iş sözleşmesindeki zam oranlarına karşı 1 Eylül'de iş bırakarak basın açıklaması düzenledi.

Şube Başkanı Okan Atar, hükümetin tekliflerini ve yetkili sendikanın tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

"TOPLU SÖZLEŞME TİYATROYA DÖNDÜ”

Toplu sözleşme görüşmelerinin “oyun sahnesi” gibi geçtiğini belirten Şube Başkanı Okan Atar, "Hükümetin komik zam oranları, kamu emekçilerinin yaşam koşullarını yok sayıyor. 2026-2027 zamları enflasyonun çok gerisinde. Yetkili sendika ise mücadele yerine tiyatro oynadı” dedi. Hakem Heyeti sürecini “aldatmaca” olarak niteleyen Atar, yetkili sendikanın sorumluluğu heyetin üzerine attığını söyledi.

“YÜZDE 5-7 ZAM SEFALETTİR”

TÜRK-İŞ ve BİSAM verilerine göre yoksulluk sınırının 86 bin, açlık sınırının 26 bin lirayı aştığını hatırlatan Atar, kamu çalışanlarının maaşlarının bu rakamların çok altında olduğunu, tüzde 5-7 zam, memurları sefalete mahkûm edildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunduğu 2-3 bin liralık ek ödemelerin, 30-35 bin liralık kiralar ve yüksek gıda fiyatları karşısında anlamsız olduğunu belirten Atar, mühendis, akademisyen, şef, amir ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın hak kayıplarının görmezden gelindiğini, 3600 ek gösterge sözlerinin tutulmadığını vurguladı.

EĞİTİM GÜCÜ SEN’İN TALEPLERİ

Yetkili sendikanın siyasi iktidarın çıkarlarını koruduğunu belirten Atar, bu sefalet mutabakatının kendileri için yok hükmünde olduğunu belirterek, "Haklarımız için, onurumuz için, sarı sendikacılığı tarihe gömene kadar mücadele edeceğiz” dedi. Atar, sendika olarak kamu çalışanlarının insanca yaşaması için şu talepleri sıraladı:

Maaşların yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması

Taban aylık, refah payı, kira yardımı ve bayram ikramiyelerinin artırılması

Meslek gruplarının hak kayıplarının giderilmesi

Öğretmen ek ödemelerinin yükseltilmesi

Tazminatların emekliliğe yansıtılması

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın GİH kadrosuna geçirilmesi

Aile ve çocuk yardımlarının güncellenmesi