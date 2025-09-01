Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül 2025’te başlayan endüstriyel av sezonuyla ilgili balıkçılara bereket dilerken, deniz kirliliği, müsilaj, aşırı avcılık ve tekelleşme gibi sorunlara dikkat çekti. Sürdürülebilir balıkçılık için acil çözümler gerektiğini vurguladı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 endüstriyel av sezonuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, balıkçılara bereket dilerken, sektördeki ciddi sorunlara işaret etti.

Prof. Dr. Sarı, “Vira Bismillah, ama bazı acı gerçekleri unutmamalıyız” diyerek, deniz kirliliği, müsilaj riski, aşırı avcılık ve tekelleşme gibi tehditleri sıraladı.

Denizler ve Balıkçılık Tehdit Altında

Marmara Denizi’nde 2020-2021 ve 2024-2025 sezonlarında müsilaj nedeniyle endüstriyel balıkçılığın neredeyse durduğunu, besin zincirinin üst kısmındaki türlerde aşırı avcılık olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, son 10 yılda en çok avlanan beş türün küçük pelajik balıklar olduğunu, bunların büyük kısmının pazar boyunun altında olduğu için balık unu ve yağı fabrikalarına gittiğini ifade etti.

Balıkçılıkta tekelleşmenin, balıkçıların taleplerinin ve haklarının yönetim kararlarına yansımamasına yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Sarı, bu durumun piyasada balığın gerçek fiyatını bulmasını engellediğini söyledi.

Mazot, işçilik ve bakım giderlerinin artarken kârlılığın düştüğünü, balıkçıların borçları kapatmak için daha fazla avlanmaya yöneldiğini belirten Prof. Dr. Sarı, aşırı avcılık, iklim değişikliği ve istilacı türlerin sürdürülebilir balıkçılığı tehdit ettiğini kaydetti. Sarı, balıkçılık yönetim kararlarının deniz, balık ve ekosistem odaklı değil, balıkçı taleplerine göre alındığını eleştirdi. Sorunlara çözüm bulmak için ilerleyen günlerde önerilerini paylaşacağını ifade eden Sarı, “Kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum, ancak sorunlara çare bulmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.