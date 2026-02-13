İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'de 24 Ocak 2026 tarihinde işlenen Özbekistan uyruklu kadın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci bir cinayet şüphesi üzerinde durulduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni gelişmeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak 2026 tarihinde Ümraniye'de Durdona Khakimova'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, olay öncesi ve sonrasına dair elde edilen veriler doğrultusunda ikinci bir cinayet işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandığı kaydedildi.

4 Şubat 2026 tarihinde Sokhba Muksinova ve Bakhromjon Bustanov'un, kızları Sayyora Ergashaliyeva'dan 23 Ocak 2026'dan bu yana haber alamadıklarını bildirmesi üzerine, kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği yönündeki şüphe güçlendi.

Yapılan araştırmalarda Ergashaliyeva'nın 28 Aralık 2025'te Rusya'dan İstanbul Havalimanı'na giriş yaptığı ve Ümraniye'deki bir adrese geldiği tespit edildi. Söz konusu adresin, Khakimova'nın öldürüldüğü yer olduğu ve olayla ilgili Dilshod Turdimurotov ile Gofurjon Kamalkhodaev'in tutuklu bulunduğu bildirildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan şüphelilerin ifadelerinde, Ergashaliyeva'nın 23 Ocak 2026'da aynı ikamette öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı yönünde beyanda bulundukları aktarıldı.

Şüphelilerin, Başsavcılık talimatıyla 13 Şubat 2026 tarihinde ceza infaz kurumundan mevcutlu olarak hazır edildiği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.