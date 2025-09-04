İzmir'de Efes Selçuk’ta Atatürk Evi’nin restorasyonu için belediye, Kent Konseyi ve ADD’den “Bu mirası kurtaralım, inatlaşmayalım!” denilerek ortak çağrıya ses verdi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937’de Ege Manevraları sırasında kaldığı Çamlık’taki Atatürk Evi’nin restore edilmesi için Efes Selçuk Belediyesi, Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, ADD Şube Başkanı Kerim Akgüneş, CHP temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“ATATÜRK EVİ ÇÜRÜYOR”

Güllü Kartal, yıllardır kaderine terk edilen Atatürk Evi için 2019’dan beri valiliğe yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti. Kerim Akgüneş, binanın restore edilerek gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı ve “İnatlaşma değil, çözüm istiyoruz” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019’dan bu yana restorasyon için bütçe ayırdıklarını, Milli Emlak ve valilikle görüşmeler yaptıklarını ancak ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Başkan Sengel, “Atatürk Evi’ni müze yapmak için tüm maliyeti üstlenmeye hazırız. Yeter ki bu miras kurtarılsın” diyen Sengel, taleplerinin Atatürkçülerin ortak talebi olduğunu vurguladı ve yetkililere “Ya yapın ya da bize teslim edin” çağrısında bulundu.