Millî Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB-3 SİHA’lar, İLTER J-350 karıştırma sistemi ve T-70 helikopterinin envantere alındığını duyurdu. Türk savunma sanayii firmaları, dünya sıralamasında yükselmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yerli ve millî savunma sanayii ürünleriyle güçlendirildiğini açıkladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul süreçlerinin ardından envantere alındı.

Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4’üncü T-70 helikopteri Hava Kuvvetleri envanterine eklendi.

SAVUNMA SANAYİİNDE KÜRESEL BAŞARI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin (MKE) çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarını tamamladığını bildirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1963532840324206752

MKE'nin 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde Polonya’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük savunma sanayii fuarlarından MSPO-2025’e katılacağını belirten Aktürk, fuara Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da iştirak ettiğini kaydetti. “Defence News Top 100” listesinde yer alan ASFAT, MKE, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN’ı tebrik eden Aktürk, Türk savunma sanayiinin küresel arenada yükselen başarısını vurgulayarak, firmaların savunma sanayiine güç katan çalışmalarının Türkiye’yi gururlandırdığını, başarılarının devamını diledi.