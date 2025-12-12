Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 63 kooperatif ve 1 ziraat odasına yaklaşık 57 milyon TL tutarında tarımsal destek sağlayarak kırsal kalkınmaya yönelik en kapsamlı programlarından birini hayata geçirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla il genelinde faaliyet gösteren 63 kooperatif ve 1 ziraat odasına toplam 57 milyon liralık tarımsal destek sağladı. BESOT Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye yöneticileri ve kooperatif temsilcileri katıldı.

Başkan Dutlulu, üreticinin zor günlerden geçtiğini söyleyerek, 'Ekonomi ne durumda olursa olsun, belediyeler ne kadar sıkıştırılmaya çalışılırsa çalışılsın biz üreticinin yanında olacağız. İşbirliği içinde olmaya devam edeceğiz' dedi.

SULAMA ALTYAPISINA BÜYÜK YATIRIM

Su kaynaklarının hızla azalmasına dikkat çeken Dutlulu, tarımsal desteklerin ağırlığını sulama yatırımlarına kaydırdıklarını ifade etti.

Belediye tarafından sağlanan destekler şöyle sıralandı:

35 sulama kooperatifine toplam 60 bin 922 metre boru desteği Maliyet: 26 milyon TL

Zeytinçay Sarıkız Sulama Kooperatifine 300 m³ kapasiteli betonarme sulama deposu Maliyet: 2 milyon TL

6 kooperatifte toplam 1.300 metre tarımsal sondaj çalışması Maliyet: 11,7 milyon TL

11 kooperatife 504 adet güneş paneli ve 12 invertör desteği Maliyet: 8,4 milyon TL

10 süt kooperatifine 10 adet süt soğutma tankı Maliyet: 8 milyon 298 bin TL

Selendi Ziraat Odasına 1 adet selektör (tohum temizleme makinesi) Maliyet: 570 bin TL

Bu yatırımların, hem su hem de enerji maliyetlerinin azaltılması için kritik olduğunu belirten Dutlulu, kooperatiflerin kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

2026'DA DAMLA SULAMA DESTEĞİ GELİYOR

Başkan Dutlulu, gelecek yıl destek programının genişletileceğini belirterek, 'Damlama sulama desteği vereceğiz. Manisa'nın her tarlasında suyun doğru kullanılması gerekiyor. Kuraklık büyüyor, su kaynaklarımız azalıyor. Bir yandan DSİ'yi yeni su kaynakları konusunda teşvik edeceğiz, diğer yandan su tasarrufunu artıracağız' dedi. Çiftçi ve kooperatiflere verilen desteğin sadece mali değil, stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Dutlulu, 'Türkiye üretmezse geleceğimiz olmaz. Bu nedenle üreticimize güveniyoruz. Sizlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz' dedi.

Protokol töreninde söz alan kooperatif temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma desteklerini önümüzdeki dönemde artırarak sürdürmeyi hedefliyor.