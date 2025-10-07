İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, örnek sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan 'Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması' projesiyle yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin beslenme çantalarına destek oluyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi2nin öncülüğünde, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yurttaşların katkılarıyla yürütülen proje; kent dayanışması ruhuyla çocukların sağlıklı beslenmesine destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına gerekli gıda ürünleri haftalık olarak ulaştırılıyor.

Artan enflasyon ve düşen alım gücünün yarattığı ekonomik zorluklara karşı hayata geçirilen proje, Efes Selçuk'ta eğitim gören öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sunuyor.

Efes Selçuk Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da çocuklar için hem üç adet Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile uygun fiyatlı öğle yemeği imkânı sağlıyor, hem de Gıda Dayanışması Projesi ile öğrencilerin beslenme çantalarına destek veriyor.

Efes Selçuk Gıda Dayanışması Projesi'nin kent dayanışması ruhuyla hayata geçen bir proje olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi, çocuklar anne karnına düştüğü andan itibaren sağlıklı gelişimi için Efesli Anneler Kolisi ile, doğduktan sonra 0-2 yaş arası bez ve mama ihtiyaçlarını karşılayan Efesli Bebeler kolisi ile, okula giden çocukların beslenme çantalarına Efesli Çocuklar kolisi ile destek olan bir dayanışma projesidir' dedi.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü gibi Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi'nin de dayanışma ile büyüyen bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; 'Anne adayları, anneler, bebekler ve okula beslenme çantası ile giden çocuklar için büyüyen bir dayanışmanın adıdır Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi. Efes Selçuk'ta özellikle de çocuklarımız ve sağlıklı nesiller için; anne adaylarının ve bebeklerin sağlıklı beslenmesi, annelerin de çocuklarının beslenme çantalarını gönül rahatlığı ile hazırlayabilmeleri için herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum. Ayrıca üç adet Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüz var biliyorsunuz. Üçüncüsünü yeni eğitim- öğretim yılında çocuklarımız için hazırladık. Çocuklarımıza 20 TL'ye öğle yemeği hizmeti vermek için de herkesi dayanışmamız büyütmeye davet ediyorum' diye konuştu.