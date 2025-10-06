'Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği' etkinliğinde bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı atölyeleri ziyaret etti. 'Böcek Şenlik Okulu'nda çocuklarla böcek inceleyen bakanlar, etkinliklerin ülke çapına yayılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği' kapsamında oluşturulan etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar için kurulan atölyeleri inceledi. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Bakan Yumaklı ve Bakan Tekin, ilk defa yapılan 'Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği' kapsamında oluşturulan etkinlik alanında kurulan atölyeleri gezdi, çocukların yaptıkları deneyler hakkında bilgi aldı. Bakanlar, ayrıca çocukların kelebek ve böceklerle etkileşime girebilmesi için kurulan 'Böcek Şenlik Okulu'nda, tarımsal üretimi desteklemek için üretilen böcekleri çocuklarla birlikte inceledi.

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA BU ETKİNLİKLERİ YAYACAĞIZ'

Bakan Yusuf Tekin, çocukları çok sevdiklerini ve onların daha iyi eğitim almaları için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle beraber çocukların doğayı sevmesini, doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesini, ülkesine ve değerlerine sahip çıkmasını istediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının da çocukların zihin dünyalarında, farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenlediğini aktaran Bakan Tekin, 'Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir ricamız, bu tür etkinliklerin sayısını artırsınlar... Çocuklarımızın doğayla birebir temas kurabilecekleri imkânları beraber oluşturalım. Bu konuda, ortak bir protokol de imzaladık. Bu ve benzeri etkinlikleri, Türkiye'nin her tarafına yayacağız. Çocuklarımızın, doğayla birebir doğrudan temas kurabilecekleri etkinlikleri beraber yapmış olacağız.' dedi.

Bakan Yumaklı ise etkinlik alanında yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocuklara, sahip olunan doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Vatanı onlardan emanet aldıklarını ve olması gerektiği gibi bırakacaklarını belirten Bakan Yumaklı, 'Çocuklarımıza, şu andan itibaren 'Ağaç yaşken eğilir.' sözünden hareketle, bütün bu değerleri vermemiz gerekiyor. Bugün burada arkadaşlarımız, altı yedi farklı etkinlik çadırında onlara tohumdan VR gözlükle doğanın farklı yönlerini anlatmaya kadar birçok hususu gösteriyor. Bunları geliştirerek devam edeceğiz' diye konuştu.