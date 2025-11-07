Çocukların Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bilincini sanat aracılığıyla ifade etmelerini destekleyen Efes Selçuk Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çocuklara yönelik 'Atatürk'ün İzinde Sonsuza...' temalı resim, şiir ve kompozisyon etkinliği düzenliyor.

İZMİR (İGFA) - 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olan etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerini yeni nesillere aktarmayı; çocuklarda Cumhuriyet bilincini, vatan sevgisini ve Atatürk'e duyulan saygı ve minnet duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Katılımcı çocuklar, hazırladıkları resim, şiir ve kompozisyon çalışmalarını 14 Kasım Cuma günü mesai saatleri içerisinde Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim edebilecekler. Etkinlik kapsamında eserlerini teslim eden çocuklara, anı olarak Atatürk baskılı kupa bardak hediye edilecek.

Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' sözünden hareketle, çocukların sanatsal üretimlerini desteklemeyi sürdürüyor. Efes Selçuk Belediyesi, düzenlenen bu tür etkinliklerle kentteki çocukların yaratıcılığını teşvik etmeyi ve onların Atatürk'ün izinde bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.