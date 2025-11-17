İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Alt Kapı Otoparkı'nın tahliye edilmesine tepki göstererek, alandaki çalışmaların 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda sürdüğünü belirtti.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan tahliye edildi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında duruma tepki gösterdi ve tahliyeye ilişkin detayları paylaştı.

Başkan Sengel, 'Kasım 2024'te Meryem Ana Otoparkı'ndan, 17 Kasım 2025 itibarıyla da Efes Alt Kapı'dan belediyenin varlığı tamamen sonlandırıldı. Yürütmeyi durdurma talebi kabul edilmiş olmasına rağmen tahliye gerçekleştirildi' dedi.

Otoparkın Efes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunması nedeniyle alandaki karar süreçlerinde belediyenin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Başkan Sengel, Kültür Bakanlığı ve DÖSİMM tarafından alanın TURAŞ'a kiralandığını ve ihale sürecinin şeffaf yürütülmediğini belirterek, 'Efes Alt Kapı Otoparkı'nda yeni otopark ve alışveriş alanı düzenlemeleri yapılıyor. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'na beton dökülerek çalışmalar sürdürülüyor.' dedi.

Tahliyeyle birlikte belediyenin ören yerleri üzerindeki sorumluluklarının sona erdiğini hatırlatan Başkan Sengel, 2863 Sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım ve temizlik dahil tüm yetkinin artık Kültür Bakanlığı'na geçtiğini aktardı. Sengel, 'Her engel bizi daha güçlü kılıyor. Vazgeçmiyoruz, mücadele ediyoruz ve her tökezletilmeye çalışıldığımızda daha güçlü hâle geliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, CHP'li belediyeler ve halkımızla birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.' diye konuştu.