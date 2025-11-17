Fahiş kira artışları ve yüksek emlak vergilerine yönelik yasa tasarısına, kiracıları rahatlatacak kritik bir düzenleme eklenmesi talep ediliyor.

ANKARA (İGFA) - TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısında yüksek kira artışları ve emlak vergisi düzenlemeleri yer alıyor.

Ancak kiracılar, özellikle enflasyon döneminde ağır bir mali yük haline gelen emlakçı hizmet bedelinin (komisyonun) tamamının ev sahibi tarafından ödenmesi için milletvekillerine çağrı yaptı.

Kiracılar tarafından kaleme alınan ve kamuoyunda dikkat çeken mektupta şu ifadeler yer aldı:

'Komisyon, kira başlangıcındaki en büyük maliyet kalemlerinden biri. Taşınma masrafları, depozito ve peşin kira ile birleşince kiracılara 'dörtlü yük' bindiriyor. Hizmeti talep eden tarafın mal sahibi olduğu, dolayısıyla komisyonun da yalnızca ev sahibinden alınması gerektiği belirtiliyor. Komisyonun kiracıya yüklenmesinin piyasada yapay fiyat artışına yol açtığı, kiracıları baskı ve yüksek zamlarla karşı karşıya bıraktığı ifade ediliyor. Mektupta, yasa ile komisyonun mal sahibinden alınmasının zorunlu hale getirilmesi öneriliyor. Böylece kiracılar üzerindeki haksız mali yük kalkacak, emlakçıların fiyat belirleme gücü sınırlanacak ve kira piyasasında daha adil bir denge sağlanacak'

Kiracılar, milletvekillerine hitaben 'Milyonlarca kiracının yaşadığı bu sorunu çözme yetkisi ve sorumluluğu sizlerdedir. Umudumuz, bu düzenlemeyi Meclis gündemine taşıyacak cesaret ve kararlılığını göstermenizdir.' ifadeleri yer aldı.

Yasa tasarısına eklenecek bu madde ile kiracıların mali yükü hafifletilecek ve konut piyasasında adaletin güçlendirilmesi hedefleniyor