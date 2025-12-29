Bunlar da ilginizi çekebilir

Ele geçirilen papağanların sağlık kontrollerinin ardından uygun bakım ve rehabilitasyon sürecine alınacağı bildirildi.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; 2 adet Cennet Papağanı, 1 adet Monk Papağanı ve 6 adet Sultan Papağanı tespit edilerek muhafaza altına alındı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, gerekli yasal belgeleri bulunmayan 9 papağanın ele geçirildiğini açıkladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan 9 papağan ele geçirilirken, ilgili kişiye idari para cezası uygulandı.

