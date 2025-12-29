Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan 9 papağan ele geçirilirken, ilgili kişiye idari para cezası uygulandı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, gerekli yasal belgeleri bulunmayan 9 papağanın ele geçirildiğini açıkladı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; 2 adet Cennet Papağanı, 1 adet Monk Papağanı ve 6 adet Sultan Papağanı tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Yaban hayatının korunmasına yönelik mevzuat kapsamında, kuşları bulunduran şahsa idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ele geçirilen papağanların sağlık kontrollerinin ardından uygun bakım ve rehabilitasyon sürecine alınacağı bildirildi.

