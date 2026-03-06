Kızılay Kadın Kolları, Erzurum'daki üniversite öğrencilerini anlamlı bir iftar sofrasında bir araya getirdi. Öğrenciler, Kızılay gönüllülerinin hazırladığı lezzetlerle sıcak bir aile ortamı yaşadı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da Türk Kızılay Kadın Kolları tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Anne Eli İftar Programı' düzenlendi.

Programda, şehir dışında eğitim gören gençler, Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldi.

Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplan, öğrencilerin ailelerinden uzakta olduğunu hatırlatarak, 'Üniversite öğrencilerimiz ailelerinden uzakta eğitim hayatlarını sürdürüyor. Biz de Kızılay ailesi olarak onlara anne eli değmiş bir iftar sofrası hazırlamak istedik. Amacımız sadece soframızı değil, sevgimizi ve şefkatimizi de paylaşmak; onların burada yalnız olmadıklarını hissettirmek' dedi.

Kızılay Erzurum İl Başkanı Hüseyin Bekmez ise Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, 'Erzurum Kızılay ailesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeyi ve Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında öğrenciler, hazırlanan sofrada hem iftarlarını açtı, hem de Kızılay gönüllüleriyle sohbet ederek sıcak bir aile ortamı yaşadı.