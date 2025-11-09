Keşan Akhoça Köyü'nde 61 yaşındaki Süleyman Sertcan, tıraş olmak için ayrıldığı köyüne bir daha dönmedi. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, ailesi aramaların genişletilmesini talep etti.

Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) -Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Akhoca Köyü'nde yaşayan 61 yaşındaki Süleyman Sertcan, 29 Ekim 2025 Perşembe günü tıraş olmak için köyden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine jandarma, polis ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Sertcan'ın kaybolması, ailesi ve köy halkını derin endişeye sürükledi.

Bölgede yürütülen arama çalışmaları halen devam ederken, Sertcan'ın izine henüz ulaşılamadı.

Ailesi ve köylüler, yetkililerden arama çalışmalarının kapsamının genişletilmesini talep ederek çağrıda bulunarak, 'Her geçen gün umutlarımız azalıyor. Yetkililerden arama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülmesini istiyoruz.' dediler.