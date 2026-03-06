Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir konferans gerçekleştirildi. 'Kültürel Mirasın Korunması ve UNESCO Dünya Miras Listesi' başlıklı programda, kültürel mirasın korunmasının önemi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusu ele alındı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Rektör Vekili Yakup Karataş, Rektör Yardımcısı Hülya Akıncıoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Alperen Kayserili ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Tarih Bölümü öğretim üyesi Şehnaz Eraslan Alıcüzel, kültürel mirasın korunmasının sadece tarihi yapıları değil, toplumların kimliğini ve hafızasını da korumak anlamına geldiğini ifade etti. UNESCO Dünya Miras Sistemi hakkında da bilgi veren Alıcüzel, kültürel değerlerin korunmasının uluslararası düzeyde önem taşıdığını vurguladı.

Programda ayrıca İshak Paşa Sarayı'nın güncel durumu da ele alındı. Sarayın 2000 yılından bu yana UNESCO World Heritage Tentative List'nde yer aldığı hatırlatılarak, bu önemli kültürel mirasın kalıcı listeye girmesi için yürütülen çalışmaların önemi dile getirildi.

Konferans, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle sona erdi.