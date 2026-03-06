İzmir Metro AŞ'de tramvay sürücüsü olarak görev yapan 23 yaşındaki Simay Aytimur, hem mesleği hem de kararlılığıyla kadınların her alanda var olabileceğini gösteriyor. Aytimur, 'Eşitlik bir lütuf değil, haktır' diyerek kadınlara ilham oluyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ'de tramvay sürücüsü olarak görev yapan 23 yaşındaki Simay Aytimur, her gün binlerce yolcuyu güvenle taşırken kadın emeğinin gücünü de raylara taşıyor.

Metro ve tramvay işletmelerinde görev yapan 29 kadın çalışan arasında yer alan Aytimur, genç yaşına rağmen önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Uçak motor gövde bakım teknikerliği eğitimi alan ve uçak motorları üzerine uzmanlaşan Aytimur'un meslek yolculuğu çocukluk hayalleriyle başladı. 2023 yılında İzmir Metro AŞ'de mekanik bakım teknikeri olarak göreve başlayan genç kadın, bir yıl sonra tramvay sürücüsü olarak direksiyon başına geçti. Tramvay koltuğuna ilk oturduğu anı anlatan Aytimur, başlangıçta hem heyecan hem de sorumluluk duygusu yaşadığını belirterek, 'İlk başta biraz korku hissettim çünkü yolcuların hayatı bize emanet. Ama aynı zamanda büyük bir gurur duydum' dedi.

Mesleğinin yalnızca bir iş olmadığını vurgulayan Aytimur, kadınların erkek egemen olarak görülen alanlarda da başarılı olabileceğini ifade etti. 'Bu mesleğe bazen sadece erkeklerin yaptığı bir iş olarak bakılıyor. Oysa kadınlar da en az erkekler kadar başarılı olabilir. Eşitlik bir lütuf değil, temel bir haktır' diye konuştu.

Ailesinin kendisine en büyük desteği verdiğini söyleyen genç sürücü, yakın çevresinden gelen endişelere rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini dile getirdi. Aytimur, 'Ben yapabileceğime hep inandım. Ailemin benimle gurur duyması beni daha da motive ediyor' ifadelerini kullandı.

Her gün tramvayla binlerce yolcuyu taşıyan Aytimur, yolculardan aldığı olumlu tepkilerin kendisini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi. Yolcuların çoğu zaman şaşkınlık ve takdirle yaklaştığını belirten genç sürücü, bunun kendisine gurur verdiğini söyledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da mesaj veren Aytimur, 'Kadının olduğu her yerde düzen ve başarı vardır. Kadın isterse her şeyi başarır' diyerek tüm kadınlara seslendi.